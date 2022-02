Metrô-DF vai fechar no domingo para manutenção das vias

Trens deixarão de circular nos dias 6, 20 e 27, quando serão executados serviços de manutenção preventiva

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informa que vai suspender a operação em três domingos deste mês – dias 6, 20 e 27 – para realização de diversas atividades de manutenção preventiva nas vias. Nesses dias, não haverá circulação de trens.

A principal atividade será a substituição de aproximadamente 600 metros de trilhos, entre as estações Shopping e Asa Sul, seguindo cronograma de manutenções preventivas da companhia, já devidamente planejadas. Outras atividades de manutenção que poderiam causar impacto à operação serão concentradas nesses dias.

As ações terão início ao final da operação, nos dias de sábado, e seguirão ininterruptamente até a madrugada de segunda, quando as estações reabrem no horário habitual de 5h30.

As informações são da Agência Brasília