Metade dos trabalhadores do DF usam automóvel no trajeto para o emprego

Saiba como os moradores do Distrito Federal se deslocam para o trabalho ou para a escola, é o que revela a PDAD 2021

No Distrito Federal, quase metade dos trabalhadores usa o automóvel para chegar ao trabalho. Isso equivale a mais de 597 mil pessoas no universo pesquisado. É o que revela a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e divulgada nesta segunda-feira (9).

No grupo de pessoas que utilizam o transporte coletivo, 33% utilizam ônibus e 4% deslocam-se de metrô. O restante caminha até o local de trabalho (9%) ou utiliza motocicleta e bicicleta (5%).

Trânsito no Eixo Monumental sentido Rodoviária do Plano Piloto

O diagnóstico demonstra que a população prefere dirigir o veículo próprio a utilizar transporte coletivo. Congestionamentos são habituais em uma região onde o número de pessoas com a carteira nacional de habilitação (CNH) é elevado. De acordo com a PDAD 2021, entre os habitantes com 18 anos ou mais (2,27 milhóes de pessoas), 62% têm a CNH (1,42 milhões).

Além disso, a frota de veículos em circulação no DF é de 1,9 milhão de veículos em 2022. Esses dados foram divulgados pela Gerência de Estatísticas de Acidentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF).

Sobre a duração do trajeto de casa para o trabalho, o tempo de deslocamento mais reportado foi o de 15 até 30 minutos, informado por 28,2% dos participantes da pesquisa.

Finalmente, as principais Regiões Administrativas (RAs) que representam o local de trabalho dos brasilienses são Plano Piloto, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras.

Transporte para a escola

Os dados coletados pela Codeplan apontam que a maioria dos estudantes do DF (33,7%) vai a pé para a escola ou curso. Os demais alunos utilizam automóvel (26,2%), ônibus (24,1%), transporte escolar privado (8,2%) ou transporte escolar público (4,7%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Volta as aulas na EC Cariru. Foto: Joel Rodrigues/ Agência Brasília

Além disso, 52% dos estudantes informaram que o tempo de deslocamento até a instituição de ensino é de até 15 minutos. O universo de alunos em toda a região é de 751.908.

Como esses dados beneficiam a população do DF?

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) 2021 oferece um retrato sobre a população da região que respalda o governo, gestores e lideranças políticas a discutirem, planejarem e adotarem ações na gestão pública.

A sua última edição foi feita em 2018. A pesquisa que seria realizada em 2020 foi adiada para 2021, em razão da pandemia.

A PDAD fornece informações sobre as 33 Regiões Administrativas que incluem dados sobre renda e consumo das famílias, domicílios, escolaridade, trabalho, acesso à saúde, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dados da PDAD 2021 estarão disponíveis no site da Codeplan. Acesse.