Mesmo com anulação da pré-candidatura, manifesto do PT apoia Rosilene Corrêa como candidata ao GDF
Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado
O Partido dos Trabalhadores (PT), ainda não decidiu qual estratégia adotará na corrida eleitoral do Distrito Federal. Há meses reuniões realizadas entre a sigla discutem e indicam diferentes caminhos possíveis, mas nenhuma união exata. Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado.
Em mais uma manobra de um possível nome, um manifesto divulgado na noite desta segunda-feira, 09, mostra que a maioria das pessoas delegadas ao encontro de tática eleitoral do PT, no Distrito Federal, preferem o nome de Rosilene Corrêa como candidata ao palácio do Buriti.
O nome da possível pré-candidata, no entanto, não é desconhecido. Corrêa já chegou a ser lançada na disputa no fim de 2021. No entanto, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), anulou o lançamento, por consenso, em abril deste ano.
A manobra demonstrou um problema de diálogo interno do partido, já que o entendimento da chefia foi de que o diretório regional se precipitou na decisão.
Segundo o manifesto, mesmo após a anulação, o apoio a Corrêa foi definido “por entender que seu nome expressa plena identidade com as resoluções políticas da Etapa DF do 7º Congresso do PT, expressa renovação e é o mais competitivo para garantir a candidatura própria do PT e derrotar Ibaneis e sua política”, afirma o documento, com 177 assinaturas.
Veja quais:
- NELSON MOREIRA SOBRINHO
- NATANAEL RIBEIRO OLIVEIRA
- ODONEL BARBOSA DA SILVA
- JOSÉ VIEIRA PORTO NETO
- JULIO CEZAR BARROS DE FARIAS
- ANTONIO SERGIO BORBA CANGIANO
- ROBSON RUI SARAIVA COSTA
- GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA
- MARIA ISNEIDE DE LUCENA E SILVA
- REGINA CELIA MARINHO DE SOUZA
- CLAUDIA PEREIRA FARINHA
- ELÂNDIA COSTA DOS REIS
- LINDALVA MORAIS DOS SANTOS
- NECI FRANCISCA DE ARUJO BARROS
- NILZETE DOS SANTOS BISPO
- JACQUELINE BARBOSA L. E SILVA
- CLAUDINEI PIMENTEL L. DA ROCHA
- RONALDO ABREU DE SÁ
- RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
- MARCIA ABREU LOPES DA ROCHA
- FABIANA PAULA DE JESUS
- NAGILA TAMARA GUIMARAES LIMA
- JACY AFONSO DE MELO
- FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
- JORGE DE FARIAS PATROCINIO
- RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
- RODRIGO LOPES BRITO
- MATEUS DA SILVA RODRIGUES
- JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA
- JULIMAR ROBERTODE O. NONATO
- KLEYTTON GUIMARES MORAIS
- CLAUDINEI PIMENTEL MOTA
- JEANE DIAS SIRQUEIRA
- ERIKA JUCA KOKAY
- MARCELA PONCE DE LEON SOARES
- REUZA DE SOUZA DURCO
- MARIA NAZARÉ BRITO
- JOSE RICARDO ARAUJO DE SOUZA
- ROBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA
- MELQUISEDEQUE MARQUES
- SANTIAGO NASCIMENTO MATOS
- JANDERSON BARROS DOS SANTOS
- ALEX MACHADO SOUSA
- MATEUS MIGUEL DOS S. OLIVEIRA
- CLEUSA MARTINS DA COSTA FARIAS
- DAYANE MARTINS CRAVEIRA
- VANILCE CRISTINA VIEIRADINIZ
- DELVANETE PINTO DE ABREU
- ALAIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
- CONSUELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
- MARIA CELIA EVANGELISTA DA CRUZ
- DANIELLY ANDRADE DAS NEVES
- JOSELITA DE ANDRADE MEDEIROS
- ISABELLA THAIS ALVES DE CALDAS
- GILMAR RODRIGUESDE AZEVEDO
- ELIZABETH GALVAO
- KLEBER PEREIRADOS SANTOS
- HUDSON CUNHA
- INGRID RIBEIRO SOARES DA MATA
- SEBASTIANA OLIVEIRA SANTANA
- EDSON GARCEZ DA COSTA
- DANIEL PEREIRA DA SILVA
- MARIA CLARA SARAIVA SIQUEIRA
- GABRIELA MARINA SOARES DA MATA
- EDMILSON RODRIGUES DE LIMA
- FELIPE ARAUJO SOUSA
- PRISCILA COSTA PEREIRA DA SILVA
- JULIA LUNA FARIAS PORTO
- DENISE ROCHA CALDAS BARRETO
- WLAMIR UBEDA MARTINES
- EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO
- ANA PAULA BARBOSA CUSINATO
- LETÍCIA ALVES DA SILVA ESPINDOLA
- AMANDA GOMES CORCINO
- ADRIANA DA LUZ RODRIGUES SOUSA
- LUIZ SOARES
- VITORIA SILVIA RODRIGUES MIGUEL
- ELIDIA RESULA ULERICH BOMFIM
- YSLENE RAYANNE DE SOUSA
- JOÃO AUGUSTO DE FREITAS (JOCA)
- PEDRO ARTUR CRUZ DE MELO
- FERNANDA CRISTINA DA SILVA LUCENA
- SAUL ARAÚJO DA SILVA
- JOAO BATISTA TEIXEIRA MARIM
- RUBEM FONSECA FILHO
- ELIANE DO SOCORRO ALVES DA SILVA
- MARCOS JUNIO DUARTE NOUZINHO
- VITOR MAGALHÃES ZAUPA
- ROSILENE CORREA LIMA
- DANIELLE DOS SANTOS CAMILA VELOSO
- ANDREZA SILVA XAVIER
- BRUNA LOURANNYA BARBOSA DOS SANTOS – AUL
- OLGA CRISTINA ROCHA DE FREITAS
- CARLOS ALBERTO ALMEIDA
- ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES
- AMANDA MARIANA DE MORAES ALVES
- JAILSON PEREIRA SOUSA
- MARISTELLA VICTOR DE MATOS
- ALVARO RAMOS DE OLIVEIRA
- VILMARA PEREIRA DO CARMO – AUL
- HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA – AUL
- ADEVALDO PEREIRA DIAS
- ANA MARILIS GUIMARÃES ROCHA
- ANTONIO JULIO NOGUEIRA DA SILVA
- ARIDES ALMEIDA DE LIMA
- ARLETE AVELAR SAMPAIO
- BENNY SCHVARSBERG
- CINDE ANGELICA DE SOUZA PASCOAL
- FERNANDA EVANGELISTA BANDEIRA DE MELO
- GABRIEL BARROS BRAGA
- GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
- GEOVANNY COSTA SILVA
- HENRIQUE TORRES RODRIGUES
- IGOR RODRIGUES GONÇALVES
- IVANNA SANT’ANNA TORRES
- LEDA GONÇALVES DE FREITAS
- LEILANE COSTA SANTOS
- LUDMILA OLIVEIRA MATOS BRASIL FERNANDES
- MAGDA SIFUENTES DE JESUS
- MAGNO ROCHA RAOS
- MARIA AURIENE VIEIRA
- MARIA SOCORRO GOMES LEITÃO
- MARLENE DE FÁTIMA AZEVEDO
- MARLON MOISES DE BRITO ARAUJO
- MONICA DE SOUZA SANTOS
- OSVALDO PERALTA BONETTI
- PAULO RODOLFO RODRIGUES PEREIRA
- PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA
- PIETRA SOARES DA SILVA
- RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUZA
- RONALDO ROCHA DA SILVA
- BARTIRIA MONTEIRO DE BRITO
- GEORGE GREGORY BARCELOS PINTO
- ROBERTO CARLOS PINHEIRO SOUSA
- PAULO SERGIO SENA SANTOS
- ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
- ESTELA SOUZA SENA
- MARIA NAZIDE DE FARIAS SILVA
- LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO
- INDIARA VITÓRIA DA SILVA DE CASTRO
- MARIA EDUARDA GIBSON DOS PASSOS
- CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI
- WILMA DOS REIS RODRIGUES
- JOSE RICARDO BIANCO FONSECA
- ANA CRISTINA DE SOUZA MACHADO
- DANIEL GARCIA DIAS
- JÚLIA LOBÃO BIANCO FONSECA
- GILNEY VIANA AMORIM VIANA
- MARIA AMÉRICA MENEZES BONFIM HAMU
- FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO FILHO
- VIVIANE DA SILVA FERREIRA
- GILDO VIANA DOS SANTOS
- PAULA BATISTA DE ARAÚJO
- LUÍS FRANKLIN DE MOURA
- MARIA RIBEIRO DE SOUSA CÂNDIDO
- LUCAS BATISTA DOS REIS
- DALILA RIBEIRO SOUSA BRANDÃO
- EDUARDO FELIPE DAHER
- FRANCISCA NIEDJA ALVES DE ALBUQUERQUE TABOADA
- ROBSON CRUSOE MOREIRA
- MARIA INÊS ADJUTO ULHOA
- VIRIDIANO BRITO
- MARIA LUIZA PINHO PEREIRA
- JHONATA RODRIGUES MARTINS
- SARAH LINDALVA DE FRANÇA HELENO PEREIRA
- OTON PEREIRA NEVES
- MEG GUIMARÃES
- ANNA PAULA FEMINELLA
- SERGIO RONALDO DA SILVA
- HELCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
- EDISON CARDONI
- MARIA MADALENA TORRES
- GEDIEL RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR
- MARIA LUIZA CALCAGNO (MAUÍ)
- MARCIUS SIDDARTHA
- BEATRIZ FELIX
- ARIEL MARZAGÃO TOMMASINI
Além das discussões de possíveis nomes do próprio PT, ou um possível apoio a candidatos de outras siglas, o Diretório Regional (DR), a Comissão Executiva (CER) e a Comissão Política de negociação vêm realizando com os demais partidos um amplo diálogo, tentando construir uma tática eleitoral unitária para 2022. Para eles, uma coisa já está definida: a prioridade é Lula.
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