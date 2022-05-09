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Mesmo com anulação da pré-candidatura, manifesto do PT apoia Rosilene Corrêa como candidata ao GDF

Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado
Por Evellyn Luchetta 09/05/2022 8h38
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Partido dos Trabalhadores (PT), ainda não decidiu qual estratégia adotará na corrida eleitoral do Distrito Federal. Há meses reuniões realizadas entre a sigla discutem e indicam diferentes caminhos possíveis, mas nenhuma união exata. Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado.

Em mais uma manobra de um possível nome, um manifesto divulgado na noite desta segunda-feira, 09, mostra que a maioria das pessoas delegadas ao encontro de tática eleitoral do PT, no Distrito Federal, preferem o nome de Rosilene Corrêa como candidata ao palácio do Buriti.

O nome da possível pré-candidata, no entanto, não é desconhecido. Corrêa já chegou a ser lançada na disputa no fim de 2021. No entanto, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), anulou o lançamento, por consenso, em abril deste ano.

A manobra demonstrou um problema de diálogo interno do partido, já que o entendimento da chefia foi de que o diretório regional se precipitou na decisão.

Segundo o manifesto, mesmo após a anulação, o apoio a Corrêa foi definido “por entender que seu nome expressa plena identidade com as resoluções políticas da Etapa DF do 7º Congresso do PT, expressa renovação e é o mais competitivo para garantir a candidatura própria do PT e derrotar Ibaneis e sua política”, afirma o documento, com 177 assinaturas.

Veja quais:

  1. NELSON MOREIRA SOBRINHO
  2. NATANAEL RIBEIRO OLIVEIRA
  3. ODONEL BARBOSA DA SILVA
  4. JOSÉ VIEIRA PORTO NETO
  5. JULIO CEZAR BARROS DE FARIAS
  6. ANTONIO SERGIO BORBA CANGIANO
  7. ROBSON RUI SARAIVA COSTA
  8. GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA
  9. MARIA ISNEIDE DE LUCENA E SILVA
  10. REGINA CELIA MARINHO DE SOUZA
  11. CLAUDIA PEREIRA FARINHA
  12. ELÂNDIA COSTA DOS REIS
  13. LINDALVA MORAIS DOS SANTOS
  14. NECI FRANCISCA DE ARUJO BARROS
  15. NILZETE DOS SANTOS BISPO
  16. JACQUELINE BARBOSA L. E SILVA
  17. CLAUDINEI PIMENTEL L. DA ROCHA
  18. RONALDO ABREU DE SÁ
  19. RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
  20. MARCIA ABREU LOPES DA ROCHA
  21. FABIANA PAULA DE JESUS
  22. NAGILA TAMARA GUIMARAES LIMA
  23. JACY AFONSO DE MELO
  24. FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS
  25. JORGE DE FARIAS PATROCINIO
  26. RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
  27. RODRIGO LOPES BRITO
  28. MATEUS DA SILVA RODRIGUES
  29. JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA
  30. JULIMAR ROBERTODE O. NONATO
  31. KLEYTTON GUIMARES MORAIS
  32. CLAUDINEI PIMENTEL MOTA
  33. JEANE DIAS SIRQUEIRA
  34. ERIKA JUCA KOKAY
  35. MARCELA PONCE DE LEON SOARES
  36. REUZA DE SOUZA DURCO
  37. MARIA NAZARÉ BRITO
  38. JOSE RICARDO ARAUJO DE SOUZA
  39. ROBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA
  40. MELQUISEDEQUE MARQUES
  41. SANTIAGO NASCIMENTO MATOS
  42. JANDERSON BARROS DOS SANTOS
  43. ALEX MACHADO SOUSA
  44. MATEUS MIGUEL DOS S. OLIVEIRA
  45. CLEUSA MARTINS DA COSTA FARIAS
  46. DAYANE MARTINS CRAVEIRA
  47. VANILCE CRISTINA VIEIRADINIZ
  48. DELVANETE PINTO DE ABREU
  49. ALAIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
  50. CONSUELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
  51. MARIA CELIA EVANGELISTA DA CRUZ
  52. DANIELLY ANDRADE DAS NEVES
  53. JOSELITA DE ANDRADE MEDEIROS
  54. ISABELLA THAIS ALVES DE CALDAS
  55. GILMAR RODRIGUESDE AZEVEDO
  56. ELIZABETH GALVAO
  57. KLEBER PEREIRADOS SANTOS
  58. HUDSON CUNHA
  59. INGRID RIBEIRO SOARES DA MATA
  60. SEBASTIANA OLIVEIRA SANTANA
  61. EDSON GARCEZ DA COSTA
  62. DANIEL PEREIRA DA SILVA
  63. MARIA CLARA SARAIVA SIQUEIRA
  64. GABRIELA MARINA SOARES DA MATA
  65. EDMILSON RODRIGUES DE LIMA
  66. FELIPE ARAUJO SOUSA
  67. PRISCILA COSTA PEREIRA DA SILVA
  68. JULIA LUNA FARIAS PORTO
  69. DENISE ROCHA CALDAS BARRETO
  70. WLAMIR UBEDA MARTINES
  71. EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO
  72. ANA PAULA BARBOSA CUSINATO
  73. LETÍCIA ALVES DA SILVA ESPINDOLA
  74. AMANDA GOMES CORCINO
  75. ADRIANA DA LUZ RODRIGUES SOUSA
  76. LUIZ SOARES
  77. VITORIA SILVIA RODRIGUES MIGUEL
  78. ELIDIA RESULA ULERICH BOMFIM
  79. YSLENE RAYANNE DE SOUSA
  80. JOÃO AUGUSTO DE FREITAS (JOCA)
  81. PEDRO ARTUR CRUZ DE MELO
  82. FERNANDA CRISTINA DA SILVA LUCENA
  83. SAUL ARAÚJO DA SILVA
  84. JOAO BATISTA TEIXEIRA MARIM
  85. RUBEM FONSECA FILHO
  86. ELIANE DO SOCORRO ALVES DA SILVA
  87. MARCOS JUNIO DUARTE NOUZINHO
  88. VITOR MAGALHÃES ZAUPA
  89. ROSILENE CORREA LIMA
  90. DANIELLE DOS SANTOS CAMILA VELOSO
  91. ANDREZA SILVA XAVIER
  92. BRUNA LOURANNYA BARBOSA DOS SANTOS – AUL
  93. OLGA CRISTINA ROCHA DE FREITAS
  94. CARLOS ALBERTO ALMEIDA
  95. ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES
  96. AMANDA MARIANA DE MORAES ALVES
  97. JAILSON PEREIRA SOUSA
  98. MARISTELLA VICTOR DE MATOS
  99. ALVARO RAMOS DE OLIVEIRA
  100. VILMARA PEREIRA DO CARMO – AUL
  101. HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA – AUL
  102. ADEVALDO PEREIRA DIAS
  103. ANA MARILIS GUIMARÃES ROCHA
  104. ANTONIO JULIO NOGUEIRA DA SILVA
  105. ARIDES ALMEIDA DE LIMA
  106. ARLETE AVELAR SAMPAIO
  107. BENNY SCHVARSBERG
  108. CINDE ANGELICA DE SOUZA PASCOAL
  109. FERNANDA EVANGELISTA BANDEIRA DE MELO
  110. GABRIEL BARROS BRAGA
  111. GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ
  112. GEOVANNY COSTA SILVA
  113. HENRIQUE TORRES RODRIGUES
  114. IGOR RODRIGUES GONÇALVES
  115. IVANNA SANT’ANNA TORRES
  116. LEDA GONÇALVES DE FREITAS
  117. LEILANE COSTA SANTOS
  118. LUDMILA OLIVEIRA MATOS BRASIL FERNANDES
  119. MAGDA SIFUENTES DE JESUS
  120. MAGNO ROCHA RAOS
  121. MARIA AURIENE VIEIRA
  122. MARIA SOCORRO GOMES LEITÃO
  123. MARLENE DE FÁTIMA AZEVEDO
  124. MARLON MOISES DE BRITO ARAUJO
  125. MONICA DE SOUZA SANTOS
  126. OSVALDO PERALTA BONETTI
  127. PAULO RODOLFO RODRIGUES PEREIRA
  128. PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA
  129. PIETRA SOARES DA SILVA
  130. RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUZA
  131. RONALDO ROCHA DA SILVA
  132. BARTIRIA MONTEIRO DE BRITO
  133. GEORGE GREGORY BARCELOS PINTO
  134. ROBERTO CARLOS PINHEIRO SOUSA
  135. PAULO SERGIO SENA SANTOS
  136. ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA
  137. ESTELA SOUZA SENA
  138. MARIA NAZIDE DE FARIAS SILVA
  139. LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO
  140. INDIARA VITÓRIA DA SILVA DE CASTRO
  141. MARIA EDUARDA GIBSON DOS PASSOS
  142. CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI
  143. WILMA DOS REIS RODRIGUES
  144. JOSE RICARDO BIANCO FONSECA
  145. ANA CRISTINA DE SOUZA MACHADO
  146. DANIEL GARCIA DIAS
  147. JÚLIA LOBÃO BIANCO FONSECA
  148. GILNEY VIANA AMORIM VIANA
  149. MARIA AMÉRICA MENEZES BONFIM HAMU
  150. FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO FILHO
  151. VIVIANE DA SILVA FERREIRA
  152. GILDO VIANA DOS SANTOS
  153. PAULA BATISTA DE ARAÚJO
  154. LUÍS FRANKLIN DE MOURA
  155. MARIA RIBEIRO DE SOUSA CÂNDIDO
  156. LUCAS BATISTA DOS REIS
  157. DALILA RIBEIRO SOUSA BRANDÃO
  158. EDUARDO FELIPE DAHER
  159. FRANCISCA NIEDJA ALVES DE ALBUQUERQUE TABOADA
  160. ROBSON CRUSOE MOREIRA
  161. MARIA INÊS ADJUTO ULHOA
  162. VIRIDIANO BRITO
  163. MARIA LUIZA PINHO PEREIRA
  164. JHONATA RODRIGUES MARTINS
  165. SARAH LINDALVA DE FRANÇA HELENO PEREIRA
  166. OTON PEREIRA NEVES
  167. MEG GUIMARÃES
  168. ANNA PAULA FEMINELLA
  169. SERGIO RONALDO DA SILVA
  170. HELCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
  171. EDISON CARDONI
  172. MARIA MADALENA TORRES
  173. GEDIEL RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR
  174. MARIA LUIZA CALCAGNO (MAUÍ)
  175. MARCIUS SIDDARTHA
  176. BEATRIZ FELIX
  177. ARIEL MARZAGÃO TOMMASINI

Além das discussões de possíveis nomes do próprio PT, ou um possível apoio a candidatos de outras siglas, o Diretório Regional (DR), a Comissão Executiva (CER) e a Comissão Política de negociação vêm realizando com os demais partidos um amplo diálogo, tentando construir uma tática eleitoral unitária para 2022. Para eles, uma coisa já está definida: a prioridade é Lula.

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