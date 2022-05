Mesmo com anulação da pré-candidatura, manifesto do PT apoia Rosilene Corrêa como candidata ao GDF

Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado

O Partido dos Trabalhadores (PT), ainda não decidiu qual estratégia adotará na corrida eleitoral do Distrito Federal. Há meses reuniões realizadas entre a sigla discutem e indicam diferentes caminhos possíveis, mas nenhuma união exata. Na corrida do lançamento das pré-candidaturas, o partido está atrasado.

Em mais uma manobra de um possível nome, um manifesto divulgado na noite desta segunda-feira, 09, mostra que a maioria das pessoas delegadas ao encontro de tática eleitoral do PT, no Distrito Federal, preferem o nome de Rosilene Corrêa como candidata ao palácio do Buriti.

O nome da possível pré-candidata, no entanto, não é desconhecido. Corrêa já chegou a ser lançada na disputa no fim de 2021. No entanto, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), anulou o lançamento, por consenso, em abril deste ano.

A manobra demonstrou um problema de diálogo interno do partido, já que o entendimento da chefia foi de que o diretório regional se precipitou na decisão.

Segundo o manifesto, mesmo após a anulação, o apoio a Corrêa foi definido “por entender que seu nome expressa plena identidade com as resoluções políticas da Etapa DF do 7º Congresso do PT, expressa renovação e é o mais competitivo para garantir a candidatura própria do PT e derrotar Ibaneis e sua política”, afirma o documento, com 177 assinaturas.

Veja quais:

NELSON MOREIRA SOBRINHO NATANAEL RIBEIRO OLIVEIRA ODONEL BARBOSA DA SILVA JOSÉ VIEIRA PORTO NETO JULIO CEZAR BARROS DE FARIAS ANTONIO SERGIO BORBA CANGIANO ROBSON RUI SARAIVA COSTA GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA MARIA ISNEIDE DE LUCENA E SILVA REGINA CELIA MARINHO DE SOUZA CLAUDIA PEREIRA FARINHA ELÂNDIA COSTA DOS REIS LINDALVA MORAIS DOS SANTOS NECI FRANCISCA DE ARUJO BARROS NILZETE DOS SANTOS BISPO JACQUELINE BARBOSA L. E SILVA CLAUDINEI PIMENTEL L. DA ROCHA RONALDO ABREU DE SÁ RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA MARCIA ABREU LOPES DA ROCHA FABIANA PAULA DE JESUS NAGILA TAMARA GUIMARAES LIMA JACY AFONSO DE MELO FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS JORGE DE FARIAS PATROCINIO RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI RODRIGO LOPES BRITO MATEUS DA SILVA RODRIGUES JOSÉ LUIS DA SILVA PEREIRA JULIMAR ROBERTODE O. NONATO KLEYTTON GUIMARES MORAIS CLAUDINEI PIMENTEL MOTA JEANE DIAS SIRQUEIRA ERIKA JUCA KOKAY MARCELA PONCE DE LEON SOARES REUZA DE SOUZA DURCO MARIA NAZARÉ BRITO JOSE RICARDO ARAUJO DE SOUZA ROBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA MELQUISEDEQUE MARQUES SANTIAGO NASCIMENTO MATOS JANDERSON BARROS DOS SANTOS ALEX MACHADO SOUSA MATEUS MIGUEL DOS S. OLIVEIRA CLEUSA MARTINS DA COSTA FARIAS DAYANE MARTINS CRAVEIRA VANILCE CRISTINA VIEIRADINIZ DELVANETE PINTO DE ABREU ALAIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO CONSUELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MARIA CELIA EVANGELISTA DA CRUZ DANIELLY ANDRADE DAS NEVES JOSELITA DE ANDRADE MEDEIROS ISABELLA THAIS ALVES DE CALDAS GILMAR RODRIGUESDE AZEVEDO ELIZABETH GALVAO KLEBER PEREIRADOS SANTOS HUDSON CUNHA INGRID RIBEIRO SOARES DA MATA SEBASTIANA OLIVEIRA SANTANA EDSON GARCEZ DA COSTA DANIEL PEREIRA DA SILVA MARIA CLARA SARAIVA SIQUEIRA GABRIELA MARINA SOARES DA MATA EDMILSON RODRIGUES DE LIMA FELIPE ARAUJO SOUSA PRISCILA COSTA PEREIRA DA SILVA JULIA LUNA FARIAS PORTO DENISE ROCHA CALDAS BARRETO WLAMIR UBEDA MARTINES EFRAIM BATISTA DE SOUZA NETO ANA PAULA BARBOSA CUSINATO LETÍCIA ALVES DA SILVA ESPINDOLA AMANDA GOMES CORCINO ADRIANA DA LUZ RODRIGUES SOUSA LUIZ SOARES VITORIA SILVIA RODRIGUES MIGUEL ELIDIA RESULA ULERICH BOMFIM YSLENE RAYANNE DE SOUSA JOÃO AUGUSTO DE FREITAS (JOCA) PEDRO ARTUR CRUZ DE MELO FERNANDA CRISTINA DA SILVA LUCENA SAUL ARAÚJO DA SILVA JOAO BATISTA TEIXEIRA MARIM RUBEM FONSECA FILHO ELIANE DO SOCORRO ALVES DA SILVA MARCOS JUNIO DUARTE NOUZINHO VITOR MAGALHÃES ZAUPA ROSILENE CORREA LIMA DANIELLE DOS SANTOS CAMILA VELOSO ANDREZA SILVA XAVIER BRUNA LOURANNYA BARBOSA DOS SANTOS – AUL OLGA CRISTINA ROCHA DE FREITAS CARLOS ALBERTO ALMEIDA ANTONIO AHMAD YUSUF DAMES AMANDA MARIANA DE MORAES ALVES JAILSON PEREIRA SOUSA MARISTELLA VICTOR DE MATOS ALVARO RAMOS DE OLIVEIRA VILMARA PEREIRA DO CARMO – AUL HELLEN CRISTHYAN CORREIA BOAVENTURA – AUL ADEVALDO PEREIRA DIAS ANA MARILIS GUIMARÃES ROCHA ANTONIO JULIO NOGUEIRA DA SILVA ARIDES ALMEIDA DE LIMA ARLETE AVELAR SAMPAIO BENNY SCHVARSBERG CINDE ANGELICA DE SOUZA PASCOAL FERNANDA EVANGELISTA BANDEIRA DE MELO GABRIEL BARROS BRAGA GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ GEOVANNY COSTA SILVA HENRIQUE TORRES RODRIGUES IGOR RODRIGUES GONÇALVES IVANNA SANT’ANNA TORRES LEDA GONÇALVES DE FREITAS LEILANE COSTA SANTOS LUDMILA OLIVEIRA MATOS BRASIL FERNANDES MAGDA SIFUENTES DE JESUS MAGNO ROCHA RAOS MARIA AURIENE VIEIRA MARIA SOCORRO GOMES LEITÃO MARLENE DE FÁTIMA AZEVEDO MARLON MOISES DE BRITO ARAUJO MONICA DE SOUZA SANTOS OSVALDO PERALTA BONETTI PAULO RODOLFO RODRIGUES PEREIRA PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA PIETRA SOARES DA SILVA RAIMUNDO NONATO LOPES DE SOUZA RONALDO ROCHA DA SILVA BARTIRIA MONTEIRO DE BRITO GEORGE GREGORY BARCELOS PINTO ROBERTO CARLOS PINHEIRO SOUSA PAULO SERGIO SENA SANTOS ERIVALDO FRANCISCO DE SOUSA ESTELA SOUZA SENA MARIA NAZIDE DE FARIAS SILVA LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO INDIARA VITÓRIA DA SILVA DE CASTRO MARIA EDUARDA GIBSON DOS PASSOS CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI WILMA DOS REIS RODRIGUES JOSE RICARDO BIANCO FONSECA ANA CRISTINA DE SOUZA MACHADO DANIEL GARCIA DIAS JÚLIA LOBÃO BIANCO FONSECA GILNEY VIANA AMORIM VIANA MARIA AMÉRICA MENEZES BONFIM HAMU FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO FILHO VIVIANE DA SILVA FERREIRA GILDO VIANA DOS SANTOS PAULA BATISTA DE ARAÚJO LUÍS FRANKLIN DE MOURA MARIA RIBEIRO DE SOUSA CÂNDIDO LUCAS BATISTA DOS REIS DALILA RIBEIRO SOUSA BRANDÃO EDUARDO FELIPE DAHER FRANCISCA NIEDJA ALVES DE ALBUQUERQUE TABOADA ROBSON CRUSOE MOREIRA MARIA INÊS ADJUTO ULHOA VIRIDIANO BRITO MARIA LUIZA PINHO PEREIRA JHONATA RODRIGUES MARTINS SARAH LINDALVA DE FRANÇA HELENO PEREIRA OTON PEREIRA NEVES MEG GUIMARÃES ANNA PAULA FEMINELLA SERGIO RONALDO DA SILVA HELCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA EDISON CARDONI MARIA MADALENA TORRES GEDIEL RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR MARIA LUIZA CALCAGNO (MAUÍ) MARCIUS SIDDARTHA BEATRIZ FELIX ARIEL MARZAGÃO TOMMASINI

Além das discussões de possíveis nomes do próprio PT, ou um possível apoio a candidatos de outras siglas, o Diretório Regional (DR), a Comissão Executiva (CER) e a Comissão Política de negociação vêm realizando com os demais partidos um amplo diálogo, tentando construir uma tática eleitoral unitária para 2022. Para eles, uma coisa já está definida: a prioridade é Lula.