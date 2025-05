Mês de maio é marcado por ações em prol da doação de leite humano no DF

Ao longo do mês, uma série de ações e eventos têm sido promovidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em prol do aleitamento materno. A programação está espalhada por todas as Regiões de Saúde do DF, com palestras, treinamentos e seminários que fazem parte de campanhas de conscientização sobre a doação de leite humano e proteção ao aleitamento materno.

No mês de maio, várias datas marcam a importância dessa temática, como o Dia Mundial de Doação de Leite Humano (19), Dia Mundial de Sensibilização do Método Canguru (15) e o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno (21).

Segundo Cláudia Simioli, membro da equipe de Coordenação das Políticas de Aleitamento Materno da SES-DF, os eventos têm como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de leite materno, além de sensibilizar possíveis doadoras. “São momentos para destacar os benefícios do leite humano e para valorizar esse gesto tão significativo. Nosso objetivo é estimular a participação, expandir o alcance das campanhas e fortalecer esse ato de amor e cuidado”, afirma.

A especialista destacou que o leite materno é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento de recém-nascidos, especialmente prematuros e de baixo peso internados em UTIs neonatais, protegendo-os contra doenças e reduzindo a mortalidade infantil. “A doação de leite humano representa um gesto solidário que salva vidas e fortalece a rede de apoio às famílias”, completou. Segundo ela, o slogan da campanha é: “Doação de Leite Humano: um gesto humanitário que alimenta esperança”.

Campanha reforça a necessidade de aumentar os estoques das doações

A campanha do Dia da Doação de Leite Humano visa conscientizar a população sobre a importância de doar leite materno e valorizar as mães que realizam esse gesto tão generoso. Ao doar o leite excedente que alimenta seu próprio filho, a mãe doadora ajuda a salvar a vida de bebês prematuros e de baixo peso internados em UTIs neonatais. É um ato de solidariedade e força. O Distrito Federal conta com uma rede organizada para coletar, processar e distribuir esse leite, mas, segundo a Coordenação das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano da Secretaria de Saúde do DF, ainda há o desafio de captar mais doações para atender todos os bebês que precisam. Por isso, é fundamental reforçar a importância da doação contínua e do engajamento de toda a população.

Ainda segundo a Coordenação, a população pode contribuir com a campanha de várias formas. Os empregadores podem ajudar oferecendo ambientes adequados para a extração e armazenamento do leite no trabalho, incentivando suas colaboradoras lactantes a doarem. Já as comunidades, escolas e outros grupos organizados podem divulgar a campanha e organizar eventos informativos.

De janeiro a abril de 2025, foram coletados 6.343 litros de leite materno no Distrito Federal, o que representa uma média mensal de 1.585 litros. Esse volume está abaixo da média mensal registrada em 2024, que foi de 1.700 litros, e também fica aquém da meta necessária de 2.000 litros por mês para atender à demanda das UTIs neonatais. “Nós estamos com uma expectativa boa de que as campanhas de maio ajudem a melhorar esses números”, afirmou Graça Cruz, coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano do DF. Ela explica que um dos fatores para que o estoque esteja abaixo do necessário é que, em dezembro e janeiro, as doações caem muito por causa das férias. “E este ano o carnaval foi em março. Até então, foi muito baixa a coleta. Em abril aumentou um pouco”, destacou.

A programação

Dos dias 22 a 30, os Bancos de Leite Humano (BLHs) e Postos de Coleta (PCLHs) do Distrito Federal vão estar com atividades que reúnem mães, bebês, familiares e profissionais, com tendas montadas em Ceilândia, Planaltina, Paranoá, Sobradinho, Taguatinga, Gama, Santa Maria e Asa Norte. As ações reforçam a importância da doação de leite humano e fortalecem a rede de apoio às mães doadoras.

A programação também inclui eventos educativos, celebrações e capacitações voltadas à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano para a saúde de recém-nascidos, especialmente os prematuros. Uma das iniciativas da campanha é a parceria com o Venâncio Shopping, que acontece até o dia 23, com atividades educativas das 10h às 16h. Ainda no Venâncio, no dia 24, às 10h, acontecerá o tradicional “Mamaço” para incentivar a prática do aleitamento materno e fortalecer os vínculos entre mães e filhos.

No dia 21, às 11h, a programação será no plenário da Câmara dos Deputados, com uma sessão solene sobre a proteção ao aleitamento e os riscos do marketing agressivo de fórmulas infantis.

No dia 23, o auditório da Fiocruz sediará uma capacitação sobre Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), voltada a profissionais da Atenção Primária à Saúde e dos Bancos de Leite Humano. Todas as iniciativas buscam ampliar o alcance das políticas de apoio à amamentação e à doação, fundamentais para salvar vidas e garantir um começo de vida mais saudável para muitos bebês.

Serviço

Campanha de Doação de Leite Humano e Aleitamento Materno – SES-DF

Parceria Venâncio Shopping – Atividades educativas

De 19 a 23 de maio

Das 10h às 16h

Venâncio Shopping

Conscientização sobre amamentação e doação de leite humano

Sessão Solene – Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno

21 de maio

11h

Plenário da Câmara dos Deputados

Discussão sobre os riscos do marketing de fórmulas infantis

Capacitação sobre APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca)

23 de maio

8h30 às 16h45

Auditório da Fiocruz

Capacitação para profissionais da saúde sobre diagnóstico e manejo da APLV

Mamaço – Incentivo ao Aleitamento Materno

24 de maio

10h

Venâncio Shopping

Fortalecer os vínculos entre mães e bebês e promover o aleitamento materno

Celebrações nos Bancos de Leite Humano (BLHs)

Ações de conscientização e homenagem às doadoras em diversas regiões de saúde:

22/05 – HRC (Ceilândia), das 14h às 17h, na Tenda externa do hospital

23/05 – HRP (Planaltina), 14h às 17h, na CERPIS

26/05 – HRPa (Paranoá), das 14h às 17h, na Tenda do CAPS

27/05 – HRS (Sobradinho), das 14h às 17h, na Administração Regional

28/05 – HRT (Taguatinga), das 14h às 17h, no Maison Mizuno

29/05 – HRG (Gama), das 14h às 17h, no SESC Gama

30/05 – HRSM (Santa Maria), das 14h às 17h, no Auditório do HRSM

30/05 – HRAN (Asa Norte), das 14h às 17h, no Jardim Central do HRAN

Requisitos para ser doadora:

Segundo a pasta de saúde, para ser doadora de leite humano, é necessário ser uma mãe saudável, que esteja amamentando e tenha disponibilidade para fazer a doação. A coleta deve ser feita em um ambiente limpo e tranquilo, utilizando potes de vidro com tampa plástica previamente fervidos por 15 minutos e secos sobre um pano limpo. Durante o processo, a doadora deve usar touca ou lenço na cabeça e cobrir nariz e boca com uma máscara ou fralda limpa. As mãos e os braços devem ser lavados até o cotovelo com água e sabão, e as mamas, apenas com água. Após secar com pano limpo, recomenda-se massagear os seios com movimentos circulares e iniciar a coleta diretamente no pote, que deve ser preenchido até dois dedos da borda. Se necessário, a coleta pode continuar em outro pote esterilizado. Cada recipiente deve ser identificado com nome da doadora e a data da primeira coleta. O leite pode ser armazenado congelado por até 10 dias. Para agendar a coleta em casa, basta ligar para o Disque Saúde 160 (opção 4). Também é possível se cadastrar como doadora pelo site Amamenta Brasília ou pelo Portal Cidadão do DF.