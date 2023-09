Médico do Distrito Federal estava em avião que caiu no Amazonas

O cirurgião-geral e outras 13 pessoas morreram no acidente aéreo

Roland Montenegro Costa, de 70 anos, médico aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal, era um dos passageiros que estava no avião que caiu em Barcelos, Amazonas, no último sábado (16). O cirurgião-geral e outras 13 pessoas morreram no acidente aéreo.

Montenegro era cirurgião do aparelho digestivo, considerado um dos primeiros profissionais a realizar os transplantes na capital federal. Ele ainda atendia em consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília.

“Recebi de forma absolutamente chocante a notícia de que o meu professor, amigo, mestre faleceu tragicamente em um acidente aéreo quando, como fazia todos os anos nesta época, estava indo fazer a segunda coisa que ele mais gostava depois de operar: pescar. Notícia que abalou a mim e a muitos de Brasília que puderam ter o privilégio de aprender cirurgia com um dos maiores nomes da área na nossa cidade. Perdemos um grande homem e um grande cirurgião. Espero honrar seu legado da melhor forma que estiver ao meu alcance. Descanse em paz Dr. Roland.”, escreveu o amigo e também médico Luciano Olival.