Médica é agredida por casal após pedir exame para dar atestado de Covid

Uma médica foi agredida dentro de um hospital em Novo Gama (GO), após pedir que um casal fizesse um teste rápido contra a Covid-19. Os suspeitos de agredir a profissional de saúde com puxões de cabelo e socos no rosto teriam agido por causa de um atestado. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (27) e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia pela Guarda Civil Municipal.

Em um vídeo que flagrou o momento das agressões mostra um homem, usando uma camisa de futebol, dando golpes na médica identificada como Sabrina Ribeiro, que caiu no chão.

Gabriel Lacerda, médico da unidade e esposo de Sabrina, tentou separar o agressor da vítima. As agressões começaram após a mulher, que estava com suspeita de Covid, ficar nervosa quando a médica pediu exames que pudessem comprovar a doença, segundo informações da TV Globo.

Em entrevista ao STB Brasília, o médico Paulo Felipe que testemunhou o caso e detalhou como tudo aconteceu. Segundo ele, o marido da médica também foi agredido ao tentar separar a briga.

“O que aconteceu ontem foi um ato desprezível e covarde contra os profissionais médicos, mas não só, como a todos os profissionais de saúde da unidade e os que fazem atendimento na linha de frente. Quando a gente tem uma agressão dessa, isso fere muito nosso sentimento”.

Ainda de acordo com Paulo Felipe, o casal chegou na unidade no período da tarde. A paciente dizia que estava com Covid-19 e que teria feito um teste de farmácia. Ao pedir os resultados, a paciente afirmou ter perdido os exames e a médica pediu um novo teste, mas a mulher se recusou e ficou agressiva.

Por conta das agressões, a suspeita é que Sabrina tenha sofrido um traumatismo craniano.

A Prefeitura de Novo Gama se manifestou sobre o caso nas redes sociais, por meio de uma nota de repúdio. A gestão municipal detalhou que o caso está sendo apurado pela polícia após as “devidas providências judiciais”.

“Nossos profissionais merecem nada menos que respeito, direito garantido pela Constituição, para todos os profissionais e cidadãos, conforme as Leis que tipificam os seguintes crimes: Ameaça – Art. 147; Constrangimento ilegal Art. 146; e Lesão corporal – Art. 129”. A prefeitura ainda citou o crime de desacato, no artigo 331.

A reportagem tentou contato com o esposo de Sabrina, Gabriel Lacerda, e com a Polícia Civil, mas ainda não tivemos retorno.