Matador é condenado a 18 anos de prisão no DF

Ele efetuou o assassinato a mando de uma terceira pessoa, em outubro de 2019, na Vila TeleBrasília

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, nessa terça-feira, 5, Tiago Souza Cardoso à pena de 18 anos de prisão, em regime inicial fechado, por matar, com disparos de arma de fogo, Tiago Silva dos Santos. Ele efetuou o assassinato a mando de uma terceira pessoa, em outubro de 2019, na Vila TeleBrasília.

Conforme a denúncia, o crime teve motivação torpe, sob o sentimento de vingança do mandante. O homem acreditava que a vítima teria efetuado disparos de arma de fogo no portão de sua residência. Os jurados acolheram a denúncia do MPDFT em sua totalidade.

Assim, em respeito à decisão soberana do júri popular, Tiago Cardoso foi condenado pela prática de um homicídio qualificado pelo motivo torpe, crime descrito no art. 121, §2º, I do Código Penal/CP.

Segundo o Juiz Presidente do Júri, o réu já tem registro de condenação criminal e, devido aos vários disparos de arma de fogo, teve a pena aumentada.

O magistrado ainda destacou que o fato foi praticado na presença de terceiros, o que causou temor desnecessário à comunidade, e ressaltou que o comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato.

Com a condenação, a prisão preventiva do réu foi mantida e ele não poderá recorrer em liberdade.