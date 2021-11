Mariana Aydar apresenta “Veia Nordestina” no Festival Online Canto a Canto

Projeto reúne artistas de diferentes regiões do DF e do Brasil, dando destaque para a pluralidade de sons da música popular brasileira contemporânea

No próximo sábado, 13 de novembro, o Festival Canto a Canto realiza seu último dia de programação. No formato online e com shows ao vivo, conecta artistas de diferentes regiões do Distrito Federal e do Brasil, evidenciando a pluralidade musical brasileira produzida nos vários cantos do nosso quadradinho. Junto aos artistas brasilienses, o projeto recebe a cantora e compositora paulistana Mariana Aydar.

Com cinco discos, um documentário e mais de 15 anos de carreira, Mariana Aydar sobe no palco online do Festival Canto a Canto às 20h, apresentando seu novo disco de retorno ao forró: “Veia Nordestina”. O álbum foi lançado em 2019, pelo selo Natura Musical, com músicas autorais e de compositores contemporâneos como Isabela Moraes, Duani e Juliana Strassacapa. Também relembra os clássicos de seu mestre e amigo Dominguinhos, como “Te Faço um Cafuné”, “Preciso do Teu Sorriso”, “Feira de Mangaio”, “Forró do Xenhenhém” e “Frevo Mulher”.

Antes de Mariana, às 19h10, o músico, cantor e compositor brasiliense Alberto Salgado esquenta o palco com um show híbrido, tocando músicas de seus dois álbuns: Além do Quintal (2014) e Cabaça d’Água (2017). Acompanhado pelos músicos Rafael de Sousa, no baixo elétrico, e Felipe Lemos, na bateria, Alberto apresentará também uma prévia do que virá em seu próximo álbum, com previsão para ser lançado em 2023.

À tarde, a programação inicia às 15h, com o chorinho brasiliense do grupo de mulheres Segura Elas. Às 15h50, as musicistas do Merceditas apresentam interpretações da música latino-americana, seguidas do 2 Timbres, às 16h40. Com o Projeto LR, Litieh se apresenta às 17h30, acompanhada do baixista e produtor musical Rafael Cruz Tico. Às 18h20, é a vez do sertanejo e do modão, com a dupla André Freitas e Adriano.

O Festival Canto a Canto é idealizado e realizado pela Artecei Produções Artísticas e Culturais. Toda a programação será transmitida ao vivo, direto do estúdio Marc Systems, através do canal da Artecei no Youtube.



Programação

15h: Segura Elas

15h50: Merceditas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16h40: 2 Timbres

17h30: Litieh – Projeto LR

18h20: André Freitas e Adriano

19h10: Alberto Salgado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20h: Mariana Aydar

SERVIÇO

Festival Canto a Canto – Online

Quando: 13 de novembro (sábado)

Horário: de 15h às 21h

Onde assistir: no canal da Artecei, no Youtube

Redes: www.instagram.com/arteceiproducoes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Site: www.artecei.com.br

Classificação indicativa: livre