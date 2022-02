Marcos Mion cumprimenta Ibaneis após cancelamento de despejo da AMA-DF

A decisão de Ibaneis partiu de um vídeo de Mion, onde o artista pede para que algo seja feito em relação ao despejo

O apresentador Marcos Mion agradeceu na noite desta quarta-feira, 9, ao governador Ibaneis Rocha (MDB) pelo cancelamento do despejo dos Amigos dos Autistas do Distrito Federal (AMA-DF). A decisão de Ibaneis partiu de um vídeo de Mion, onde o artista pede para que algo seja feito em relação ao despejo.

No vídeo, Mion comenta sobre uma intimação de despejo que a AMA-DF recebeu em janeiro. A partir disto, a organização a associação não terá mais onde se basear. Diversos autistas e familiares poderiam ficar sem assistência.

Logo após o vídeo, Ibaneis se posicionou. “A questão da AMA vem desde o governo Rollemberg, a ação é de 2017 e, agora, eu determinei ao general (Pafiadache, secretário da pasta de saúde do DF) que se reunisse com a AMA, e o Ministério Público (MPDFT), tendo em vista que existe uma decisão transitada injuriada”, disse o chefe do executivo local. “Nós vamos encontrar uma solução para que eles não saiam de lá ou então que vão para outro lugar”, firmou.

As declarações foram dadas durante uma entrevista coletiva nesta quarta. De acordo com Ibaneis, uma mudança de lugar pode acontecer. “Vão analisar na reunião que acontece amanhã (quinta)”, afirmou.

O global, que é bastante ativo no movimento, já que tem um filho diagnosticado com autismo, se colocou à disposição. No entanto, governador informou que não precisará da ajuda. “A reunião já havia sido determinada, o ofício já havia sido expedido, a reunião já está marcada. A gente agradece a participação dele como um profissional da comunicação, mas as medidas já estão sendo adotadas”.

Agradecimento

Depois das decisões tomadas pelo mandatário, Mion foi até os stories, plataforma do Instagram, agradecer. “Ele (Ibaneis) falou que não vai permitir que o belo trabalho desenvolvido pela associação seja interrompido. Ele suspendeu a tramitação administrativa relativa ao despejo do imóvel, determinou que o secretário de Saúde, dentro da legalidade, resolva a questão e que vai ter uma reunião com o pessoal da AMA-DF na quinta-feira”.

O apresentador continuou, dessa vez, com um agradecimento direto. “Parabéns, governador Ibaneis. Como falei no post, eu sabia que podia contar com a sua compaixão, com seu bom senso e que bom, né, que a gente tem um Instagram para propagar o bem”, finalizou