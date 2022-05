Marcela Passamani celebra 41 anos com Missa em Ação de Graças

A cerimônia de aniversário da pré-candidata a deputada federal acontecerá neste domingo (29), às 18h, na Catedral de Brasília

O aniversário de 41 anos da ex-secretária de Justiça e Cidadania Marcela Passamani, pré-candidata a deputada federal pelo PL-DF, será celebrado neste domingo (29), com uma Missa em Ação de Graças na Catedral de Brasília.

“Esse é um ano muito importante para todos nós. Depois de dois anos servindo à população na Secretaria de Justiça, fui chamada a contribuir ainda mais, daí a candidatura ao Congresso Nacional. Minha missão é cuidar das pessoas. Por isso, além de celebrar, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus, aos amigos pelo apoio e ao povo, que me abraça sempre com carinho no Distrito Federal”, declara a pré-candidata.

Formada em Arquitetura e Direito, Marcela Passamani foi secretária de Justiça e Cidadania do DF na gestão do governador Ibaneis Rocha. Ao assumir o cargo, ela tornou-se a primeira mulher à frente da pasta. Sua gestão foi marcada por multiplicar a presença da Secretaria no atendimento da população.

Ela não só triplicou de tamanho os serviços do Na Hora — onde o Estado fornece documentos públicos sem burocracia —, como reativou os casamentos comunitários, ampliou o pró-vítima, de atendimento a mulheres vítimas de violência, instituiu o Dignidade Feminina, em benefício das meninas estudantes da rede pública de ensino, e criou o Hotelaria Solidária.

Com este programa, chamado Sua Vida Vale Muito, que acolheu no Brasília Palace Hotel centenas de idosos em situação de vulnerabilidade durante a pandemia, recebeu um prêmio mundial concedido pela World Travel Market.

Como pré-candidata do PL-DF, Marcela tem percorrido o Distrito Federal junto ao governador Ibaneis Rocha e a deputada federal Flávia Arruda, apoiadores de seu projeto político.