Manutenção nas redes elétricas do Lago Norte e Samambaia

Serviço será feito pela CEB Distribuição, nesta quarta-feira (7)

A CEB Distribuição fará a substituição de um poste no Lago Norte, nesta quarta-feira (7), além de manutenção preventiva na rede elétrica. Para a execução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de energia, de 9h às 14h, afetando alguns endereços.

No Núcleo Rural Córrego do Torto, ficarão sem energia o condomínio Privê I, Trecho 2, chácaras 5 a 29 e 35 a 41. Também passará pelo desligamento a MLIN, Quadra 1, conjuntos A (lotes 3, 5, 9, 11), B (lotes 3-A, 6,8, 10 12), C (lotes 1, 4), D (lotes 17, 18), E (lotes 6, 8, 11, 12, 19, 21), F (lotes 6, 7, 9-a, 11, 14, 23), G (lotes 3, 7, 9, 14, 17, 25), I (lotes 3, 12, 16, 18, 21, 22, 24) e J (lotes 7, 19, 20, 31), do Lago Norte.

Samambaia

Samambaia também receberá manutenção preventiva, nesta quarta-feira (7). Com isso, haverá interrupção no fornecimento de energia, de 9h às 13h, no Núcleo Rural Buriti Tição: fazenda Coração de Jesus e sítio Dom Bosco.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.