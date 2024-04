Manutenção deixa áreas do Lago Norte e Park Way sem energia nesta terça (2)

Endereços do Lago Norte e do Park Way vão ter o serviço de energia suspenso para execução de serviços da Neoenergia nesta terça-feira (2). No caso da primeira região administrativa, o trabalho é para o remanejamento de postes, enquanto a segunda vai passar por modernização de rede.

No Lago Norte o serviço está programado das 10h às 16h nos seguintes endereços: SHIN CA 02, Lote 01, sobrelojas 407, 312, 04/05, lotes 02/03, Bloco A/Lote 01, Trecho 02, sobreloja 307, Bloco G, Trecho 02, sobreloja 102, Bloco W, apartamentos 111, 112, 113, 109, 106 e 108.

Já no Park Way, das 9h às 15h, a interrupção será feita nesses locais: Setor de Mansões Park Way, Quadra 15, Conjunto 05, Lote 01, Conjunto 06, lotes 03, 04 e 05, Conjunto 07, lotes 01, 02, 03 e 04.

Caso o serviço termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Informações são da Agência Brasília