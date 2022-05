Manutenção deixa áreas de três cidades sem energia nesta segunda (16)

Corte temporário será feito em regiões de Planaltina, Jardim Botânico e Sobradinho, para execução de serviços na rede elétrica

Endereços de Planaltina, Jardim Botânico e Sobradinho ficarão, temporariamente, sem energia, para que serviços como poda de árvores e troca de postes e de transformadores sejam feitos sem colocar em risco a segurança de técnicos e da população. Tão logo os trabalhos sejam concluídos, o fornecimento será restabelecido na segunda (16).

Em Planaltina, das 8h30 às 14h, ficam sem energia, na DF-130, as chácaras Bom Jesus, Boa Esperança, Buritis, Quintas do Conde, Fazenda Santo Antônio, Girassol, Capão da Anta, Rafa, União, Madimara, Naiara, Dois Irmãos, Santana, Rancho Vó Tonha, Beira do Açude, Manaus, Gedeon e Relicário Natural.

No Jardim Botânico, Para a troca de dois postes, a energia será desligada no Condomínio Belvedere Green, conjuntos 14 ao 19 e 21 ao 24, além das quadras 15 e 21. Os trabalhos estão previstos para o período das 8h30 às 16h30.

Por fim, em Sobradinho, das 8h30 às 16h, o desligamento será no Lago Oeste, Rua 16, Chácara 514 e Rua 17, Chácara 516.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações da Agência Brasília