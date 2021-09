Manifestantes contra ‘marco temporal’ entram em conflito com a PMDF

PMDF interviu, usando spray de pimenta, e entrou em conflito com os manifestantes, que responderam jogando pedras na direção dos policiais

Uma manifestação indígena na Esplanada dos Ministérios teve momentos de tensão com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Por volta das 14h desta quarta-feira (1º), os manifestantes seguiam pela via S1ocupando três faixas da via, quando, na altura do Ministério da Economia, uma discussão entre um grupo de indígenas e pessoas que criticavam o movimento, causou a confusão.

A PMDF interviu, usando spray de pimenta, e entrou em conflito com os manifestantes, que responderam jogando pedras na direção dos policiais. Lideranças indígenas que estavam em um carro de som pediam que os conflitantes voltassem para o protesto e não atacassem as autoridades. Com a ajuda de outro grupo de ativistas, o reforço policial controlou a situação.

De acordo com a PMDF, dois policiais e um dos trabalhadores tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Os índios não foram ouvidos sobre a situação. Já os policiais e a outra vítima foram levados à 5ª Delegacia para registro da ocorrência.

A manifestação contra a tese do “marco temporal” para demarcação de terras, continuou e os indígenas estão agora na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF.