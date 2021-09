Manhã de chuva começa com capotamento na DF-128

Consciente, orientada e estável, a vítima apresentava pequenas escoriações e dores pelo corpo

Uma caminhonete capotou na manhã deste sábado (25), na DF 128 km 07, próximo ao posto da CPRV. Apesar do acidente, não houve vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência com três viaturas e 12 militares.

De acordo com as informações iniciais repassadas pelo solicitante, havia uma vítima grave neste acidente. Porém com a chegada do socorro, ficou constatado que, embora o veículo tivesse capotado e a condutora estivesse presa às ferragens, a vítima não apresentava ferimentos graves.

Cátia Rodrigues, 35 anos foi atendida e transportada pelo CBMDF ao hospital de Planaltina. Consciente, orientada e estável, a vítima apresentava pequenas escoriações e dores pelo corpo. Durante o atendimento uma faixa de rolamento da via , ficou interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF.

Não temos informações sobre a dinâmica do acidente.