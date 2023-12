Manhã começa com acidente no Eixinho Sul

Durante o atendimento, o trânsito precisou ser desviado para a entrequadra da 205/206, o que ocasionou em congestionamento

Logo no começo da manhã desta segunda-feira (11), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente no Eixinho Sul, na altura da 205/206. O SAMU também foi acionado para o local.

Um carro com cinco pessoas colidiu com o guard rail de concreto e o motorista ficou preso às ferragens, Quando os bombeiros chegaram ao local, os outros quatro passageiros já haviam saído do veículo e aguardavam atendimento. Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos para a retirada das portas do lado esquerdo e das ferragens que prendiam o condutor.

Quatro pessoas foram transportadas ao Hospital de Base: o motorista, de 42 anos, que apresentava suspeita de fratura na perna esquerda; um passageiro que queixava-se de dores na costela; e outros dois passageiros, um homem e uma mulher, que não tiveram os problemas especificados. A quinta passageira não necessitou de transporte ao hospital.

Durante o atendimento, o trânsito precisou ser desviado para a entrequadra da 205/206, o que ocasionou em congestionamento. O Detran ficou responsável pelo local.