Manejo do Parque Distrital de São Sebastião é aprovado

O plano de manejo do Parque Distrital de São Sebastião, foi aprovado pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da Instrução Normativa n° 11, de 26 de maio de 2022. A novidade foi publicada publicou na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda e estabelece, a partir dos objetivos definidos no ato de criação de uma unidade de conservação (UC), o zoneamento e as normas que norteiam o seu uso.

Segundo o Brasília Ambiental, o plano de manejo inclui aspectos como uso da área, manejo dos recursos naturais e implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

“Contamos agora com um importante instrumento de planejamento”, ressalta a diretora de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização Fundiária do instituto, Carolina Lepsch. “Esse documento estabelece diretrizes e normas de uso mediante o zoneamento ambiental, que visa proteger seus recursos naturais.”

O Parque Distrital de São Sebastião possui uma área de 16 hectares rica em diversidade biológica, com remanescentes de mata seca ou mata mesofítica em bom estado de conservação, o que faz com que sua manutenção tenha fundamental importância ambiental e social para a região.