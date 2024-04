Manejo de álcool provoca explosão em buffet em clube e duas pessoas sofrem queimaduras graves

Na tarde do último sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no clube da AMPDFT no Setor de Clubes Sul

No local, a equipe de socorro verificou que se tratava de um acidente de trabalho que havia acontecido quando a senhora I.M.N., de 44 anos, dona do buffet, colocava álcool no rechaud, utilizando um galão cheio.

A explosão provocou queimaduras graves na proprietária do buffet, que foi levada até o posto avançado do CBMDF localizado às margens do lago Paranoá, onde a vítima foi atendida pela equipe de socorristas e transportada para o HRAN.

Ela apresentava queimaduras graves de 2° grau nos membros superiores e inferiores, e de 1º grau na região do pescoço e na face, estava consciente e estável.

Já a segunda vítima, um senhor de 42 anos, sofreu queimaduras de 2º grau nos membros inferiores, foi socorrido e transportado por populares para o HRAN.

Quando o socorro chegou no local o fogo resultante da explosão já havia sido apagado com uso de aparelhos extintores pelas pessoas que estavam no evento.

Os bombeiros gerenciaram os demais riscos presentes e passaram orientações a respeito do uso de líquidos inflamáveis.