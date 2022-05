Malha viária da QNR, em Ceilândia, é restaurada

Os trabalhos foram iniciados logo depois de uma visita feita na segunda quinzena de abril àquela comunidade pelo governador

O setor mais novo de Ceilândia, a QNR, recebeu uma renovação. Passados 12 anos de sua criação, a área que fica no lado norte da região administrativa está recebendo uma força-tarefa do Governo do Distrito Federal (GDF) para recuperação das ruas desgastadas pelo tempo, as chuvas e o tráfego.

Os trabalhos foram iniciados logo depois de uma visita feita na segunda quinzena de abril àquela comunidade pelo governador Ibaneis Rocha e o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo. Na ocasião, eles constataram a necessidade de realizar com prioridade uma ação de restauração do asfalto em toda a área residencial.

Cerca de uma semana após a visita, uma empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) começou a trabalhar no local, e a previsão da Administração Regional de Ceilândia é de que os serviços sigam até o mês de julho.

“Nosso pedido foi atendido de imediato, logo depois que o governador Ibaneis Rocha esteve aqui para ver a nossa comunidade. Agradeço ao governador”, comemora Helena Farias de Sousa, presidente do Instituto Solidário Ceilândia.

O morador e prefeito da QNR, João Gomes, acompanha de perto os trabalhos em andamento. “Essa operação tapa-buraco foi um pedido feito à Secretaria de Governo. Olha hoje como está aqui. A ação de tapar buracos está fazendo toda a diferença em nossa comunidade. A gente agradece ao Governo do Distrito Federal, à Novacap e à administração regional”, diz.

O administrador de Ceilândia, Cláudio Ferreira Domingues, explica que a recuperação asfáltica está sendo feita simultaneamente em três localidades da região administrativa – além da QNR, o serviço é realizado na QNP, no Setor P Norte; e na EQNN, na parte sul da cidade. Depois de concluídos os trabalhos em todas as ruas e vias dessas áreas, a operação será feita em outros setores, de acordo com cronograma já definido.

Hoje há quatro equipes trabalhando na renovação da malha viária de Ceilândia. Uma da administração regional, que conta com o apoio dos reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária, uma da Novacap e duas empresas contratadas pela companhia.

