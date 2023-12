“Mais um Dia, Zona Norte” é o grande vencedor do 56º Festival de Brasília

O longa-metragem carioca também foi o mais premiado da noite com sete prêmios

A 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi encerrada neste sábado (16), no Cine Brasília. A cerimônia de entrega dos tradicionais Candangos foi prestigiada por cineastas, artistas e, é claro, cinéfilos do quadradinho. O longa-metragem “Mais um Dia, Zona Norte” de Allan Ribeiro foi o grande vencedor da noite e arrematou o Troféu Candango pelo Júri Oficial da Mostra Competitiva Nacional.

O longa carioca ainda foi o mais premiado da noite, conquistando mais 6 prêmios de melhor ator e atriz coadjuvante (para Victor Veiga e Valéria Silva), melhor trilha sonora (para o diretor Allan e o músico Tibor Fittel) e as honrarias especiais do júri (para Silvio Fernandes); da crítica, entregue pelo Júri Abraccine. A produção ainda recebeu o Prêmio Like, que concede R$ 50 mil em mídia para difusão do filme no Canal Like, podendo ser usado para o próprio filme vencedor ou para outro.

“Cartório das Almas”, produção brasiliense de Leo Bello, foi o grande escolhido pelo público na Competitiva Nacional, com o troféu de melhor longa-metragem pelo Júri Popular. O longa levou também os Candangos de melhor edição de som (Olivia Hernandez) e de melhor direção de arte (Maíra Carvalho), amplamente aplaudida ao subir ao palco.

Protagonismo Negro

Outro destaque da noite, o longa mineira “O Dia Que Te Conheci”, de André Novais, arrematou uma série de troféus Candangos, além de receber o Prêmio Zózimo Bulbul, a produção foi lembrada em outras três categorias: melhor roteiro, para o diretor André Novais; melhor ator, para Renato Novais; e melhor atriz, para Grace Passô.

“Era um set pequeno, predominantemente de pessoas negras e onde a gente tentava vencer as dificuldades de se fazer um filme no Brasil. A gente está num momento em que tem muita coisa sendo debatida sobre o que é, como podemos valorizar nossos trabalhos (…) Onde existe uma pá de gente tentando estruturar e pensar questões estruturais para que o audiovisual seja um campo onde a gente possa de fato existir. A gente quem? O cinema nacional, porque o cinema nacional é obrigatoriamente o cinema preto”, declarou Grace ao receber seu Candango.

Curtas premiados

Dentre os curtas-metragens, o maior destaque da premiação ficou com o documentário poético e semi-autobiográfico “Pastrana”, de Gabriel Motta e Melissa Brogni, Troféu Candango de melhor curta-metragem segundo o Júri Popular, Prêmio Canal Brasil de Curtas, além de melhor montagem (para Bruno Carboni).

O prêmio de melhor direção foi para a cineasta GG Fákọ̀làdé, por “Remendo”, que também levou o Prêmio Abraccine, outorgado pelo júri da crítica. O filme ainda arrebatou o troféu de melhor ator pelo trabalho de Elídio Netto.

Jhonnã Bao foi premiada melhor atriz e roteirista (em temática afirmativa) por seu curta “Erguida”, realizado por um equipe formada em grande parte por artistas travestis e mulheres trans, além de receber o reconhecimento do Prêmio Zózimo Bulbul

Mostra Brasília

O júri do 25º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal consagrou o documentário sobre o teatrólogo uruguaio-brasiliense Hugo Rodas. “Rodas de Gigante” foi premiado como melhor longa pelo Júri Oficial, além de melhor direção (Catarina Accioly) e melhor montagem (Sérgio Azevedo). O filme também leva o Troféu Saruê, da equipe do jornal Correio Braziliense, reconhecimento por proporcionar o melhor momento do festival.

​​Outros destaques da Mostra Brasília ficaram com “Ecos do Silêncio” (melhor fotografia e ator) e “O Sonho de Clarice”, que arrebanhou a maioria dos prêmios técnicos (direção de arte, trilha sonora e edição de som).

Confira a lista completa dos vencedores do 56ª Festival de Brasília do Cinema Brasileiro:

MOSTRA COMPETITIVA – LONGAS-METRAGENS

Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial: Mais um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro

Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular – Cartório das Almas, de Léo Bello

Melhor Direção – Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho – A Transformação de Canuto

Melhor Ator- Renato Novaes – O Dia que Te Conheci

Melhor Atriz – Grace Passô – O Dia que Te Conheci

Melhor Ator Coadjuvante – Vitor Veiga – Mais Um Dia, Zona Norte

Melhor Atriz Coadjuvante – Valeria Silva

Melhor Roteiro – André Novais Oliveira – O Dia Que Te Conheci

Melhor Fotografia -Camila Freitas – A Transformação de Canuto

Melhor Direção de Arte – Maíra Carvalho – Cartório das Almas

Melhor Trilha Sonora – Allan Ribeiro e Tibor Fittel – Mais Um Dia, Zona Norte

Melhor Edição de Som – Olívia Hernandez – Cartório das Almas

Melhor Montagem – Renata Baldi e Sandra Kogut – No Céu da Pátria Nesse Instante

Melhor Filme com Temática Afirmativa – Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho – A Transformação de Canuto

Menção Honrosa do Júri

Não Existe Almoço Grátis, Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel

Mais Um Dia, Zona Norte – Silvio Fernandes

Prêmio Especial do Júri

No Céu da Pátria Nesse Instante

MOSTRA COMPETITIVA – CURTAS-METRAGENS

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial – Pastrana, Gabriel Motta e Melissa Brogni

Melhor Curta-metragem pelo Júri Popular – Vão das Almas, Edileuza Penha de Sousa e Santiago Dellape

Melhor Direção – GG Fákòlàdé, Remendo

Melhor Ator – Elídio Netto – Remendo

Melhor Atriz – Jhonnã Bao

Melhor Roteiro – Catapreta – Dona Beatriz Ñsîmba Vita

Melhor Fotografia- Pedro Rodrigues – Helena de Guaratiba

Melhor Direção de Arte – Carmen San Thiago – Cáustico

Melhor Trilha Sonora – DJ Machintal – Helena de Guaratiba

Melhor Edição de Som – Janaína Lacerda – Axé Meu Amor

Melhor Montagem – Bruno Carboni – Pastrana

Melhor Filme de Temática Afirmativa – Erguida – Jhonnã Bao

Menção Honrosa:

Cidade By Motoboy, Mariana Vita

Vão das Almas, Edileuza Penha de Sousa e Santiago Dellape

25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA – MOSTRA BRASÍLIA – LONGAS E CURTAS

Melhor Longa-metragem pelo Júri Oficial – Rodas de Gigante, de Catarina Accioly

Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial – Instante, de Paola Veiga

Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular – Não Existe Almoço Grátis, Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel

Melhor Curta-metragem pelo Júri Popular – Nada se Perde, Renan Montenegro

Melhor Direção – Catarina Accioly – Rodas de Gigante

Melhor Ator – Thalles Cabral – Ecos do Silêncio

Melhor Atriz – Roberta Rangel – Instante

Melhor Roteiro – Roberta Rangel, Paola Veita e Emanuel Lavor – Instante

Melhor Fotografia – Krishna Schimidt e André Carvalheira – Ecos do Silêncio

Melhor Direção de Arte – João Capoulade, Juliet Jones e Sarah Guedes – O Sonho de Clarice

Melhor Trilha Sonora – César Lignelli – O Sonho de Clarice

Melhor Edição de Som – Fernando Vieira e Francisco Vasconcelos – O Sonho de Clarice

Melhor Montagem – Sérgio Azevedo – Rodas Gigantes

Menção Honrosa:

Estrela da Tarde, Francisco Rio

Nada de Perde, Renan Montenegro

PRÊMIO ZÓZIMO BULBUL

Melhor Longa-metragem: O Dia Que Te Conheci, de André Novais Oliveira

Melhor Curta-metragem: Erguida, de Jhoannã Bao

Menção Honrosa: A Chuva do Caju

PRÊMIO ABRACCINE

Melhor Longa-metragem: Mais Um Dia, Zona Norte, de Allan Ribeiro

Melhor Curta-metragem: Remendo, de GG Fákòlàdé

PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS

Pastrana, de Gabriel Motta e Melissa Brogni

PRÊMIO SARUÊ

Rodas de Gigante, de Catarina Accioly