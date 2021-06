Mais um dia cai e Lázaro não é localizado

As equipes estão cada dia mais conhecedoras das peculiaridades da área de atuação e do perfil de ação de Lázaro

Após o décimo primeiro dia de buscas por Lázaro Barbosa, de 32 anos, conhecido com o “serial killer do DF”, a Secretaria de Segurança Pública do Goiás informou que as equipes policiais continuam em operação para captura do criminoso.

A pasta informou que as equipes estão cada dia mais conhecedoras das peculiaridades da área de atuação e do perfil de ação de Lázaro. “O trabalho continua de forma intensiva envolvendo as polícias militar e civil de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal, além da DPOE/DF”, informou a SSP-GO.

A secretaria alertou que todas as informações que chegam ao conhecimento da força tarefa estão sendo devidamente conferidas. Caso não sejam de caráter reservado, serão divulgadas. A pasta pediu ainda a denúncia de informações relevantes que podem ser encaminhadas pelo número 190.

Lázaro é suspeito de ter matado ao menos sete pessoas, desde 2007. Além disso, desde que assassinou uma família no Incra 9 (ceilândia), em 9 de junho, ele tem invadido e incendiado propriedades, ameaçado moradores e feito reféns. Na terça-feira (16), Lázaro teve a primeira troca de tiros com a polícia, desde o início da operação