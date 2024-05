Mais transporte público para os moradores do Noroeste

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) criou mais uma linha no transporte público do Setor Noroeste. Se trata da linha 022.1, que vai ter quatro horários (5h35, 6h, 6h25 e 6h50), passando na parada em frente ao Palácio do Buriti em direção ao bairro a partir de segunda-feira (20).

O serviço será operado pela empresa Piracicabana, por meio do Zebrinha, com tarifa de R$ 3,80. A nova linha vai reforçar o atendimento da 116.2, que faz trajeto entre a Rodoviária e o Noroeste, passando pelo Eixo Monumental, com 105 viagens diárias, saídas a cada seis minutos nos horários de pico e a cada 15 minutos no entrepico.

O Noroeste também conta com atendimento de linhas que passam pela W3 Norte: a 151.2 (com 22 viagens em dias úteis), a 128.1 (com sete viagens em dias úteis, 22 aos sábados e 22 aos domingos) e a 0.016 (com seis viagens em dias úteis).

“A Semob vai continuar monitorando o movimento diário das linhas de ônibus da região e fará novos ajustes, de acordo com a demanda”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

Os usuários podem solicitar melhorias e ampliação no número de viagens das linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo na ouvidoria do GDF pelo site do Participa-DF ou pelo 162.

*Com informações da Agência Brasília