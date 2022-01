Mais serviços no Na Hora de Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia

Sejus firmou parcerias com Receita Federal, Caesb e Polícia Civil, ampliando os atendimentos nos locais

Agora o Na Hora de Taguatinga, Ceilândia e Brazlândia atendem novos serviços. O resultado é a formalização de novas parcerias da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) com a Receita Federal, Caesb e Polícia Civil.

Em Taguatinga e Ceilândia, a novidade é a oferta dos serviços da Receita Federal, como a emissão e a atualização do CPF. O atendimento já está valendo em Taguatinga e começa no dia 27 de janeiro na unidade de Ceilândia, que temporariamente mudou do Shopping Popular para o CEU das Artes da QNM 28. A troca de endereço foi necessária devido ao início da obra de reforma na unidade.

“O Na Hora é o único lugar onde está disponível o atendimento presencial para assuntos relacionados à Receita no DF. Estamos muito felizes com mais essa parceria porque todo o nosso trabalho é facilitar a vida do cidadão, oferecendo cada vez mais serviços e atendimento eficiente”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Na prática, a secretaria disponibilizou estrutura física e tecnológica, material de expediente, certificados digitais e 12 servidores para realizarem esse atendimento nas duas unidades, que foram capacitados pela Receita Federal, no período de 12 a 14 de janeiro, com treinamento prático de 24 horas nos serviços que serão prestados.

O atendimento presencial será realizado mediante prévio agendamento no site agenda.df.gov.br.

Novidades em Brazlândia

Os moradores de Brazlândia já podem fazer a 1ª e 2ª via do RG na unidade do Na Hora de sua cidade. A emissão do documento foi incluída na lista de serviços após a reforma do local, que possibilitou a ampliação de 7 para 18 o total de pontos de atendimento.

Agora, a emissão da identidade está disponível nas sete unidades de atendimento presencial do Na Hora espalhadas pelo DF. Esse é o serviço mais procurado pelo cidadão. Apenas em 2021 foram realizados mais 200 mil atendimentos de RG pelo Na Hora.

Além da Polícia Civil, a Caesb também passou a integrar a unidade de Brazlândia, disponibilizando 16 serviços para a comunidade, como alteração de titularidade, religação de água, segunda via de conta, conserto de hidrômetro e parcelamento de débitos.

“Tudo isso mostra o nosso compromisso em cuidar da população do DF, levando até você o que há de melhor no serviço público”, comenta Marcela Passamani.

A Caesb funciona na unidade de Brazlândia das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira, sendo obrigatório o agendamento prévio para atendimento presencial, no site da Caesb.

Já a emissão do RG está disponível somente no período vespertino, das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira. Para ter acesso é necessário realizar agendamento prévio pelo site da polícia.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania