Mais mil pessoas participam de aulões preparatórios para o CNU nas bibliotecas do DF

As bibliotecas públicas do Distrito Federal reuniram mais de mil candidatos em 24 aulões das mais diversas disciplinas preparatórias para o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), realizado no próximo domingo (5). Na noite desta quinta-feira (2), cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB).

A desempregada Gessiane Sipaúba, de 41 anos, viu nas aulas a oportunidade para se preparar sem custos para a prova. Moradora de Taguatinga, ela afirma que acompanhou todas as atividades oferecidas pela BNB. “As aulas foram excepcionais, além de promover a acessibilidade a quem não tem acesso aos estudos. Eu estou desempregada e não teria condições de pagar por uma preparação. Aqui tive aulas muito boas. O que aprendi levo para a vida”, destaca a candidata.

Além da BNB, outras dez bibliotecas públicas do DF participaram do projeto voltado para os candidatos de nível médio que se inscreveram no bloco 8 do CNU. Sete professores, entre servidores e voluntários, percorreram os espaços públicos levando o conhecimento para os concurseiros das regiões administrativas. Os estudantes tiveram dicas de redação, português, gramática, políticas públicas, matemática e conhecimentos gerais.

Foi para o aulão de redação que a professora de educação física, Mariana Dourado, de 27 anos, resolveu aproveitar a oportunidade para revisar as técnicas. Com uma bebê de 3 meses no colo, ela acompanhava atentamente as dicas repassadas pelo professor. “Moro na Samambaia e não podia perder esse último dia de aula. Estou muito nervosa para a prova, mas me preparei para a minha área e queria muito revisar a redação. Então, mesmo de licença-maternidade e com minha bebê, não podia faltar”, conta a candidata.

Aulas descentralizadas

Para a diretora da Biblioteca Nacional, Marmenha Rosário, as aulas preparatórias para o concurso nacional foram um dos maiores desafios devido ao esforço para descentralizar a oferta do conhecimento. “É a primeira vez que promovemos tantos aulões em diversas bibliotecas e cumprimos o nosso papel social de atender os anseios da sociedade com qualidade, gratuidade e de maneira descentralizada. E os resultados foram muito positivos, para os estudantes e para as bibliotecas, que levaram a comunidade para dentro dos espaços”, ressalta Rosário.

A professora Joana Melo esteve à frente das aulas de redação e de outra iniciativa na BNB, ajudando estudantes a fazer as redações segundo o recorte de cada certame. Ela destaca que essa iniciativa foi uma das que mais reuniu uma quantidade diversa de candidatos. “Tivemos muitas pessoas que nunca fizeram concurso, o que é um perfil diferente dos que frequentam bibliotecas normalmente. Mas eles tinham muita vontade de aprender, reforçar o conteúdo e lotaram os aulões”, relata.

A professora destaca que nestes últimos momentos é hora de os candidatos relaxarem e apenas revisarem o que já aprenderam. “É a hora de revisar, principalmente fazendo exercícios e, no dia anterior, descansar, tentar esquecer a prova e ficar ligado nos noticiários”, recomenda Joana.

De acordo com a diretora da BNB, já estão previstos aulões para os vestibulares 60+ da Universidade de Brasília (UnB) nos meses de maio e junho e no segundo semestre dos tradicionais preparatórios para o PAS e vestibular da UnB.

Enem dos concursos

Somente no DF, mais de 220 mil candidatos estão inscritos para participar da seleção. Chamado de Enem dos concursos, o CNU oferece, ao todo, 6.640 oportunidades para carreiras de níveis médio e superior. Do quantitativo de vagas, mais de 2 mil são de lotação no Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília