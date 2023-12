Mais de R$ 700 mil serão investidos para modernizar iluminação de Samambaia

Serão realizados três projetos que contemplam as quadras 829 a 833, 1.029, 1.033, 406, 408, o conjunto B da QS 403 e a QN 210

A Companhia Energética de Brasília (CEB), por meio do programa Luz que Protege, vai modernizar a iluminação de mais algumas áreas de Samambaia. O investimento para trocar as lâmpadas tradicionais por LED é de mais de R$ 700 mil. Os recursos são de emendas parlamentares dos deputados distritais Joaquim Roriz Neto e Roosevelt Vilela.

Serão realizados três projetos que contemplam as quadras 829 a 833, 1.029, 1.033, 406, 408, o conjunto B da QS 403 e a QN 210.

As luminárias LED são mais eficientes e sustentáveis. De acordo com o presidente da CEB, Edison Garcia, a população verá muitas equipes trabalhando ao mesmo tempo para acelerar o processo de eficientização da iluminação do DF.

“Estamos focados em levar iluminação de qualidade para todo o Distrito Federal e daqui pra frente faremos isso de forma mais intensa. A nossa população merece um ambiente que transmita sensação de segurança”, destaca Garcia.

A meta é trocar todas as luminárias por LED em três anos.

*Com informações da Agência Brasília