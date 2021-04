Mais de R$ 2 milhões investidos em escolas de Taguatinga

Recursos do Programa de Descentralização Administrativo-Financeira (Pdaf) custeiam reformas e aquisição de equipamentos

Acompanhado pelo presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, o secretário de Educação, Leandro Cruz, visitou, nesta quinta-feira (29), as escolas classe 15, 18 e 41, de Taguatinga. Eles foram conferir as reformas que estão sendo feitas com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) e ouvir as demandas dos gestores. A agenda teve como anfitrião o coordenador regional de Ensino da cidade, Murilo Marconi Rodrigues.

Só este ano, R$ 2,14 milhões de recursos do Pdaf foram destinados pela Secretaria de Educação (SEE) a Taguatinga. “Hoje foi um dia maravilhoso para a educação”, destacou Leandro Cruz. “Corremos a região de Taguatinga, um pequeno pedacinho dela, na nossa caminhada para irmos a todas as escolas do Distrito Federal, apoiando e ajudando na construção da nossa educação pública, gratuita e de qualidade”, disse.

Rafael Prudente, por sua vez, afirmou: “Agradeço todo o empenho da Secretaria de Educação, que, mesmo durante o período de pandemia, tem feito investimentos importantes. Esperamos que as aulas voltem o quanto antes, com certeza com um ambiente muito melhor para o ensino de qualidade, para que os estudantes possam voltar a suas atividades normais”.

Murilo Marconi Rodrigues também agradeceu o apoio às unidades de ensino da regional. “A palavra que a gente tem aqui em Taguatinga em relação à Secretaria de Educação é ‘gratidão’, declarou.

Benefícios

Primeira parada do roteiro, a Escola Classe (EC) 41 obteve 6,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019, ultrapassando a meta de 6,3. Foi uma das melhores notas do DF.

Entre os motivos do êxito, a diretora Edna Santos de Miranda aponta o engajamento da comunidade na vida escolar dos estudantes e as melhorias na infraestrutura da escola. “Isso motiva o professor, e o estudante gosta de uma escola bonita, bem-estruturada, quer ter orgulho dela”, avaliou.

Localizada na EQNL 13/14, a unidade atende 632 crianças e adolescentes da educação infantil e do ensino fundamental, que contam com 38 salas de aula, de leitura, de vídeo e de informática. Neste ano, será instalada a cantina e colocada granitina nos corredores e no pátio, reformas que demandaram um investimento de R$ 250 mil.

Conforto e segurança

Em seguida, o grupo seguiu para a EC 18, na QND 12. A diretora contou que a unidade já passou por melhorias, com verbas da SEE e de emendas parlamentares, e precisa de mais reformas – o que está sendo possível com os recursos do Pdaf.

Este ano, estão colocando granitina em todas as salas e reformando o piso das salas de aula e das utilizadas pelos servidores, para dar mais conforto e segurança aos 580 estudantes dos anos iniciais e à equipe da instituição. Somente do Pdaf semestral da SEE, a escola recebeu no primeiro semestre R$ 42,2 mil.

“É importantíssima a presença do secretário, do coordenador regional e do presidente da Câmara Legislativa, porque eles estão vendo a nossa realidade e constatando a aplicação dos recursos”, ressaltou a diretora, Elisângela Maria Alves Barbosa Levi.

De cara nova

Com atendimento a 510 estudantes dos anos iniciais, a EC 15 comemora todas as benfeitorias. Neste primeiro semestre, a unidade já recebeu R$ 32,9 mil da SEE. Nos planos imediatos, estão a reforma da parte elétrica, de algumas salas de aula e dos banheiros, além da troca de telhados em dois blocos e colocação de granitina em outros dois.

“As reformas vão contribuir nos nossos projetos pedagógicos, como de capoeira, caratê e música”, adianta o diretor da escola, Edson Alves Barbosa. “Também temos parceria para atender a comunidade vizinha com um projeto de futsal. Então, quando as atividades presenciais retornarem, todos vão encontrar uma estrutura bacana, funcional. É importante aproveitar este momento não presencial para isso.”