Mais de mil motoristas flagrados usando o celular ao volante na última semana

Depois de mais uma semana de operações que buscam tornar as ruas do Distrito Federal mais seguras, a Polícia Militar (PMDF) divulgou o relatório, mostrando que mais uma vez, o uso do celular ao volante foi o principal causador de multas na capital, com 1.108 autuações.

Outro número que chamou a atenção foi o de flagrados por embriaguez ao volante, que chegou a 367. Essa é considerada uma infração de nível gravíssimo, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Foram apreendidas três arma e 50 munições, e 78 motoristas precisaram de atendimento da PMDF na última semana. Confira os demais números: