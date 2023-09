Mais de 870 veículos abandonados foram recolhidos das ruas do DF em 2023

Na operação, os agentes recolheram 15 veículos abandonados pelas ruas e os levaram para os depósitos do Detran e do DER

A operação DF Livre de Carcaças, retomada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em março deste ano, já recolheu 872 veículos abandonados e carcaças pelas regiões administrativas (RAs) da capital federal.

A meta é que todas as RAs recebam a operação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), para desobstruir a área ocupada e evitar a proliferação de insetos, como o mosquito Aedes aegypti e outras pragas urbanas que podem se reproduzir nessas estruturas.

Sobradinho II e Núcleo Bandeirante foram as últimas regiões que receberam as equipes das administrações regionais, da SSP, da Polícia Militar do DF (PMDF), do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). Na operação, os agentes recolheram 15 veículos abandonados pelas ruas e os levaram para os depósitos do Detran e do DER.

“O nosso objetivo principal é levar a operação a todas as regiões. É feito um levantamento prévio de quantas carcaças existem em determinada área e, diante disso, e do índice de criminalidade, nós atuamos por ordem de prioridade. A operação deve trazer os melhores resultados, principalmente no que diz respeito à questão criminal e ao combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, afirmou o subsecretário de Políticas de Segurança Pública da SSP-DF, Jasiel Fernandes.

Desde que foi retomada, em março deste ano, as equipes permanecem por três dias em cada local – de terça a quinta-feira – aumentando, assim, a atuação em cada região. A população pode participar ativamente da operação ao entrar em contato com a secretaria. Para isso, foi criado um novo canal para encaminhamento de informações, por meio do e-mail [email protected].

É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos. As informações também podem ser encaminhadas pelo site Participa-DF, pelo número 162 e às próprias administrações regionais.

*Com informações de Thais Miranda, da Agência Brasília