Mais de 800 idosos vacinados pela Secretaria de Justiça na Ação Sua Vida Vale Muito Itinerante

897 idosos foram imunizados de segunda-feira (26) até esta quarta-feira (28), na ação “Sua Vida Vale Muito”, da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS). As Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Itapoã e Ceilândia foram os locais onde ocorreram a imunização para a primeira e segunda dose, aplicadas em idosos de 62 anos e para as categorias de Saúde e Forças de Segurança. No Itapoã, a vacinação segue até sexta-feira (30), das 8h às 17h.

O governador Ibaneis Rocha, divulgou que o DF aguarda a chegada de mais 60 mil doses, podendo ampliar a vacinação para idosos a partir de 60 anos e Forças e Segurança, já a partir da próxima sexta-feira (30), se for confirmado o recebimento.

Quem estiver dentro dos grupos prioritários como os idosos, profissionais da Saúde e Forças de Segurança, podem procurar os locais estabelecidos para ação da SEJUS, como pontos de reforço ao Sistema de Saúde. Para as categorias de Saúde e Forças de Segurança não é necessário agendamento da segunda dose

De segunda a quarta-feira, os pontos de apoio funcionam na Ceilândia, na QNN 13, na Praça dos Direitos e no Recanto das Emas, no CEU das artes na quadra 113. Já de Segunda a sexta-feira, no Itapoã, ela ocorre no Del Lago, na quadra 203. A SEJUS segue o calendário vacinal estabelecido pela Secretaria de Saúde do DF.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani destaca que a ampliação dos grupos prioritários é uma vitória para o governo e para toda população do DF. “ Poder levar ao cidadão a vacinação é uma grande vitória e com a ação “Sua Vida Vale Muito” acontecendo simultaneamente em três cidades, garantimos de forma mais ampla que a população se imunize mais rapidamente, podendo se sentirem mais seguros”.

A SEJUS trabalha em parceria com a Secretaria de Saúde e juntas já imunizaram mais de 4.911 idosos, por meio da ação “Sua Vida Vale Muito”, exclusiva para vacinação. Além da parceria das Pastas, voluntários cadastrados no site do voluntariado auxiliam em toda parte logística, assim como servidores da SEJUS.