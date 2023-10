Mais de 80 atletas participam da Copa do Mundo de Triatlo em Brasília

Centenas de brasilienses e turistas acompanharam a competição, que teve o apoio do GDF, e foi mais uma etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de 2024

Atletas de triatlo de todo o mundo se reuniram neste domingo (15), na orla da Ponte JK, em Brasília, para a Copa do Mundo da modalidade (World Triathlon Cup). A competição, que reuniu 86 atletas de 19 países contou com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) e colocou a capital do país mais uma vez no cenário de grandes eventos esportivos.

“Hoje, compartilhamos essa experiência única com o mundo inteiro. Foi com grande satisfação que apoiamos a realização do World Triathlon Cup em nossa cidade, um evento esportivo de renome mundial que atraiu atletas de vários países para competir e desafiar seus limites. Além disso, o evento ofereceu uma oportunidade única para a nossa comunidade se unir e celebrar o espírito esportivo”, disse o secretário interino de Esporte e Lazer (SEL-DF), Renato Junqueira.

Junqueira enfatizou ainda que o governo está trabalhando para garantir que Brasília continue sediando competições de alto nível. “É uma forma de valorizar nossos atletas, bem como fomentar a geração de emprego, renda e o turismo esportivo”, completou o secretário. O deputado federal Julio Cesar Ribeiro também prestigiou o evento.

Centenas de pessoas, entre brasilienses e turistas, acompanharam a disputa dos atletas na beira do Lago Paranoá e nos circuitos de bicicleta e corrida. Entre elas estava o farmacêutico Romário Oliveira, 28 anos, atleta amador de triatlo, que se diz orgulhoso pela cidade sediar um evento tão importante para a modalidade.

“Temos um cenário de triatlo relativamente forte aqui em nossa cidade, com vários grupos de atletas profissionais e amadores. Estar aqui próximo dos atletas que acompanhamos nas redes sociais e ter esse privilégio em nossa capital é maravilhoso. Fiquei surpreso por Brasília abrigar essas competições, que são importantes, pois inspiram os novos atletas e agregam outros. É gratificante acompanhar esse crescimento da nossa cidade no esporte”, comentou o brasiliense.

De acordo com a SEL-DF, o evento poderá abrir portas para a candidatura da região como sede do Mundial de MultiSports da Federação Internacional – World Triathlon – em 2027.

World Triathlon Cup

Considerado um dos eventos mais prestigiados do calendário internacional de triatlo, a World Triathlon Cup é mais uma etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. A competição reuniu 49 atletas no masculino e 37 no feminino.

O triatleta brasileiro Miguel Hidalgo foi o grande campeão da disputa e conquistou a medalha de ouro, aproximando-se cada vez mais de uma vaga olímpica. “A torcida brasiliense me ajudou muito durante a prova, foi uma sensação incrível. Esta prova me deu 500 pontos para a classificação e vai me deixar cada vez mais próximo das Olimpíadas. Estou bem seguro da minha vaga, entre os top 30. Agora é treinar mais e dar o meu melhor nas Olimpíadas”, declarou o atleta.

Entre as mulheres, Djenyfer Arnold, que integra a seleção nacional de triatlo, foi a brasileira com melhor colocação, terminando a competição na 12ª posição. Ela falou sobre competir novamente no Brasil: “É muito diferente disputar em alto nível em casa, escutar o seu nome o tempo todo e dar o seu melhor. Fiquei muito feliz. Trazer essa prova de alto nível para o povo assistir é muito bom e fortalece o triatlo brasileiro. Em maio, se encerra o período classificatório para as Olimpíadas, e meu sonho é conquistar essa vaga”, finalizou.

Com informações da Agência Brasília