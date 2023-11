Mais de 7 mil bocas de lobo são desobstruídas no DF

O bom funcionamento do sistema de drenagem depende da execução cuidadosa das obras pluviais, além de manutenção permanente realizada pela companhia

Alagamentos e enxurradas causados pela chuva são transtornos que o Governo do Distrito Federal (GDF) quer evitar. Por isso, de janeiro a setembro deste ano, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) desobstruiu 20.435 metros das redes pluviais. Os serviços podem ser solicitados via Ouvidoria do GDF.

O bom funcionamento do sistema de drenagem depende da execução cuidadosa das obras pluviais, além de manutenção permanente realizada pela companhia, com limpeza e desobstrução das bocas de lobo e das galerias antes das épocas chuvosas.

“É importante destacar que trata-se de um serviço contínuo apesar de o foco ser maior no momento que antecede o período chuvoso”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Nesse período, foram realizadas manutenções em 7.023 bocas de lobo e 1.183 poços de visita. O serviço ajuda na circulação e no fluxo de veículos e de pedestres em áreas urbanas após chuvas intensas, uma vez que favorece o escoamento da água. Em grandes cidades, como é a capital, os efeitos negativos da chuva são mais visíveis, pois à medida que a cidade cresce e se desenvolve, nascem áreas onde há maior aglomeração populacional e, por consequência, causa problemas para a infiltração das chuvas no solo.

Cuidado

A obstrução das redes pluviais, principalmente pelo acúmulo de lixo, ocorre com mais frequência em áreas mais populosas, degradando o ambiente e ocasionando prejuízos materiais à população. Outros pontos, como o acúmulo de água (levando a doenças como dengue e leptospirose) e a erosão do solo, também demonstram a importância da drenagem realizada pela Novacap.

A limpeza realizada pela companhia de bocas de lobo e poços de visita é manual, já nas redes ocorre com um veículo chamado caminhão desobstruidor. Ele é muito utilizado para fazer a limpeza de tubulações e redes, removendo resíduos e obstruções que impedem o correto fluxo de água.

A Novacap intensifica a limpeza de bocas de lobo em todo o Distrito Federal com o uso da mais alta tecnologia em sucção e desobstrução de bueiros ou galerias pluviais. Reclamações ou sugestões sobre a manutenção de drenagem urbana em vias e espaços públicos, que abrange galerias e bocas de lobo, entre outros componentes do sistema de escoamento das águas das chuvas podem ser solicitados por qualquer cidadão. É possível solicitar os serviços de drenagem da Novacap para sua região pela Ouvidoria, ligando no número 162.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília