Mais de 55,4 mil cães e gatos foram castrados por meio dos programas do GDF

Em 2024, os programas de castração gratuita de cães e gatos oferecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) atingiram o número de 55.482 animais castrados. O recorde de procedimentos foi batido em 2023 quando foram realizados 13.958. Só entre janeiro e maio, já foram realizadas 5.095 castrações. Novas vagas foram abertas esta semana.

O único período de queda foi durante a pandemia de covid-19, quando foram 3.478 procedimentos. Em 2019, a capital havia registrado 9.055 castrações. Em 2021, o número subiu para 10.334. No ano seguinte, em 2022, o aumento foi ainda maior, atingindo a marca de 13.562 cães e gatos castrados.

“Temos demonstrado um olhar sensível e comprometido com a causa animal. Temos conseguido providenciar a castração gratuita, um trabalho que não apenas ajuda a prevenir o abandono e o sofrimento animal, mas também promove saúde pública, reduzindo a incidência de zoonoses”, explica o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes.

O serviço de castração tem percorrido as regiões administrativas por meio do Castra-DF. Além disso, mensalmente são abertas vagas para procedimentos realizados em parceria com clínicas credenciadas. Para julho foram abertas 1,6 mil vagas. As inscrições começaram na quarta-feira (26) e seguirão na quinta-feira (27), com o agendamento para cachorros às 9h e para cadelas às 14h. Os procedimentos estão previstos para o período entre 2 e 23 de julho.

De janeiro a maio deste ano, 5.095 cães e gatos foram castrados em programas do GDF

As inscrições são feitas de forma online, por ordem de inscrição e até o preenchimento total das vagas. Os procedimentos serão realizados nas seguintes clínicas: Animais de Ceilândia, Dr. Juzo (Samambaia), Coração Peludinho (Gama) e Pet Adore (Paranoá).

“Os agendamentos online facilitam o acesso da população a esse serviço essencial. Também estamos empenhados em continuar expandindo essas ações para garantir que cada vez mais animais recebam os cuidados necessários”, complementou o secretário.

Confira as castrações de 2019 a 2024

2024 (janeiro a maio)

1.197 cachorros;

1.481 cadelas;

1.153 gatos;

1.264 gatas.

Total: 5.095

2023

3.557 cachorros;

5.018 cadelas;

2.448 gatos;

2.935 gatas.

Total: 13.958

2022

2.924 cachorros;

3.652 cadelas;

3.028 gatos;

3.958 gatas.

Total: 13.562

2021

2.140 cachorros;

3.321 cadelas;

2.028 gatos;

2.845 gatas.

Total: 10.334

2020

688 cachorros;

1.136 cadelas;

667 gatos;

987 gatas.

Total: 3.478

2019

1.733 cachorros;

3.306 cadelas;

1.603 gatos;

2.413 gatas.

Total: 9.055

Total geral: 55.482

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília