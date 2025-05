Mais de 3 mil pessoas participam de abertura do Maio Amarelo 2025

A campanha Maio Amarelo 2025 foi lançada nesta terça-feira (30), pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com o DER, SEST/SENAT, DNIT, PMDF, Fecomércio, Sindauto, Caesb e a Universidade de Brasília (UnB).

A solenidade de abertura foi realizada na manhã desta terça-feira (30), no Museu Nacional da República. Na ocasião foi lançado o livro Alice e seus pets vão de cinto. A obra aborda, de forma educativa e acessível, os cuidados essenciais para o transporte seguro de animais de estimação. Essa iniciativa reforça o compromisso do Detran-DF com a promoção de um trânsito mais seguro — para todos, inclusive para os pets e seus tutores.

Para o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini, a grande adesão ao lançamento do Maio Amarelo 2025 demonstra que a sociedade está cada vez mais engajada na construção de um trânsito mais humano e seguro: “Nosso foco é a educação, porque é por meio dela que conseguimos transformar comportamentos e salvar vidas. O Detran-DF está comprometido com esse propósito e seguirá mobilizando parceiros e a população para que a segurança viária seja uma prioridade permanente”.

Mais de 3 mil pessoas prestigiaram o evento, que se estendeu ao longo do dia com diversas atividades interativas, como pista de corrida, exposições educativas, simulações e oficinas voltadas à promoção de um trânsito mais seguro.

*Com informações da Agência Brasília