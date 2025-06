Mais de 150 mil pessoas receberam vacina contra a gripe na rede pública após ampliação da campanha

Mais de 154.384 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas para todas as pessoas acima de seis meses de idade desde que o Governo do Distrito Federal (GDF) abriu a vacinação em 19 de maio. Antes, somente o grupo prioritário podia se vacinar. O objetivo é reduzir significativamente a circulação do vírus, através da ampliação das coberturas vacinais, além de diminuir casos graves da doença, inclusive os óbitos causados pela Influenza.

Ao todo, do início da campanha de vacinação, em 4 de abril, até o último dia 29, 478.252 doses da vacina haviam sido aplicadas, sendo que cerca de 12 mil foram no Dia D de mobilização, em 10 de maio. Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe no DF está em 41,58% para idosos (166.948 mil doses); 25,76% para crianças (52.684 mil doses); e 4,62% para gestantes (1.232 mil doses). Os estoques ainda contam com 206 mil doses disponíveis. À medida que as vacinas forem aplicadas, a SES poderá solicitar novas remessas ao Ministério da Saúde.

“Após a ampliação, a gente percebeu um aumento da procura, principalmente daquelas pessoas que não eram do grupo prioritário. Mas, mesmo com essa ampliação, é de extrema importância que o grupo prioritário — principalmente crianças, idosos e gestantes, que são os grupos mais vulneráveis — continue buscando a vacina, porque são exatamente esses grupos que têm a maior prevalência dessa doença, que podem vir a ficar mais graves se hospitalizar e, infelizmente, também virar óbito. Então, é importante que todo mundo procure, mas esses grupos prioritários nós temos que ter uma maior atenção”, enfatiza Tereza Luiza, gerente da Rede de Frio da Secretaria de Saúde do DF.

Procura

Na Unidade de Saúde Básica (UBS) 2 do Guará, a procura após a ampliação foi tão grande que se fez necessária a abertura de mais duas salas de vacina para atender à demanda. “Só na semana passada, foram cerca de 1,2 mil doses aplicadas de vacina da influenza”, aponta a gerente da UBS 2 do Guará, Valdiane Dutra. “São pessoas que vêm e acabam atualizando o cartão de vacina. Às vezes vem com criança e faz as vacinas dela também. Então, além de a expansão ter sido muito boa para essa vacina, da influenza, nós conseguimos agregar nosso público nas vacinas de rotina também”, acrescenta.

Manuella, 11 anos, foi levada pela mãe, a autônoma Karina Soares, 48 anos, para tomar vacina

A autônoma Karina Soares, 48 anos, foi uma das pacientes que esteve no local com a família: o marido Júlio, 55, e a filha, Manuella, 11. “Decidimos vir tomar devido ao momento que está chegando agora, do inverno, é importante a população se vacinar para que não pegue uma gripe e haja a piora. Meu marido, inclusive, devido a uma gripe forte, já pegou uma pneumonia e teve que ser operado. Então a família toda vai se prevenir”, conta.

O servidor público André Brito, 51, também procurou a UBS 2 do Guará para garantir a imunização. “É importante você se imunizar, já que tem surto de tudo quanto é tipo de virose. O filho de um amigo meu acabou de sair da UTI por conta do H1N1. Ainda não estava na minha faixa, mas, já que ampliaram as idades, eu achei que era o momento exato para vir tomar.”

Prevenção

O vírus influenza é atualmente a principal causa do aumento de óbitos por doenças respiratórias no Brasil. De acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a vacinação contra a gripe reduz em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas dos grupos de alto risco.

A vacina, atualizada anualmente, oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico de imunização.

Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacina nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da SES-DF. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

*Informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília