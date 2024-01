Mais de 130 toneladas de resíduos são recolhidas em Ceilândia

Atividades na cidade e na Vila Planalto também promoveram orientação aos moradores e lavagem de paradas de ônibus

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) atuou, nesta quinta-feira (18), em ações integradas contra a dengue promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em Ceilândia e na Vila Planalto. Em Ceilândia, no Setor O, o SLU recolheu 130 toneladas de resíduos.

Os serviços de catação, coleta de entulhos e coleta de inservíveis na Quadra 5/7 foram realizados por 30 garis, que atuaram em conjunto com agentes de Vigilância Ambiental e colaboradores da administração da cidade. Entulhos e pneus estavam entre os resíduos recolhidos pelo SLU com acúmulo de água, podendo ser foco dos mosquitos da dengue.

“Por causa do aumento dos casos de dengue, o SLU está intensificando as ações de coleta e remoção de lixo e entulho descartados irregularmente. A população é fundamental nesse processo. Não existe motivo para para jogar lixo e entulho nas ruas, pois o DF conta com mais de 880 equipamentos públicos para o descarte correto, como papa-lixos, papa-entulhos e papa-recicláveis”, destacou o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Na Vila Planalto, a atividade também reuniu Vigilância Ambiental e Administração Regional do Plano Piloto. Os servidores se reuniram no Galpão Comunitário, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) 3, e percorreram as ruas da cidade. Os agentes da Vigilância Ambiental inspecionaram casas para identificar e eliminar focos do mosquito da dengue.

Garis do SLU recolheram cerca de 12 m³ de entulhos, volumosos e materiais inservíveis das ruas da Vila Planalto, além de realizar a lavagem de paradas de ônibus, com atenção especial à parte de cima dos abrigos, que costuma acumular água da chuva. Mobilizadores do SLU também fizeram orientação porta a porta sobre a importância da destinação correta do lixo doméstico e da coleta seletiva.

Para o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, trabalhar para o combate à dengue vai além da ação dos agentes: “É muito importante o comprometimento da comunidade, que deve manter todos os cantos das residências livres de possíveis locais propícios à proliferação dos mosquitos”, ressaltou.

As ações integradas de combate à dengue nessas regiões seguem nesta sexta-feira (19).

*Com informações do SLU