Mais de 100 curtas concorrem ao prêmio de R$ 240 mil pelo 24º Troféu Câmara Legislativa do DF

As produções vencedoras serão exibidas no Cine Brasília durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, de 14 a 20 de novembro

O 24º Troféu Câmara Legislativa, que recebeu inscrições de 110 produções cinematográficas do Distrito Federal, dentre eles 34 longa-metragens e 76 curta-metragens, escolherá quatro longas e oito curtas para competir pelos prêmios que somam R$ 240 mil.

Os filmes selecionados serão conhecidos no dia 20 de outubro. Estes passaram por uma comissão de especialistas em audiovisual composta por Allyson Xavier, Péterson Paim, Sérgio Moriconi, Sidiny Daniel Diniz e Simonia Queiroz. As produções vencedoras serão exibidas no Cine Brasília durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, de 14 a 20 de novembro. Um júri oficial escolherá os vencedores do 24º Troféu Câmara Legislativa.

O prêmio se dividirá em R$ 100 mil para o melhor longa-metragem e R$ 30 mil para o melhor curta-metragem. Já o prêmio de melhor direção pagará R$ 12 mil. Outras categorias como ator, atriz, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, edição de som e trilha sonora, receberão R$ 6 mil, cada.

Mas não para por ai. Também haverá prêmios para o melhor longa-metragem e o melhor curta-metragem votados pelo público que comparecer às sessões da Mostra Brasília durante o Festival. Aqui, as produções farão jus a R$ 40 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

O mistério acaba no dia 20 de novembro. Nesta data, durante a cerimônia de encerramento do 55° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, será revelado o resultado da premiação do 24° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Sobre a comissão

Allyson Xavier é formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cruzeiro do Sul – São Paulo. Ele é especialista em Direção de Arte e UX Design (Experiência do Usuário), e trabalhou em importantes agências do Distrito Federal. Nascido em Olinda (PE), é ainda ilustrador e músico, com experiência na composição de jingles e trilhas.

Já Péterson Paim, realiza trabalhos relacionados à direção, roteiro, produção, edição, operação de câmera e direção de fotografia desde a década de 1990. O especialista também desenvolve atividades com alunos do Ensino Médio da rede pública do DF, na qual é professor desde o ano 2000. Produtor cadastrado na Ancine, é vice-presidente da ABCV (Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo). Teve o documentário “Cidadão Brazza”, sobre o cineasta brasiliense Afonso Brazza, vencedor do Troféu Câmara Legislativa de Melhor Longa-metragem, escolhido pelo Júri Popular, em 2013.

Sérgio Moriconi, por sua vez, é formado em jornalismo, é sociólogo e professor de cinema. Colaborou no roteiro do longa-metragem “Louco Por Cinema” (1997), de André Luiz Oliveira, vencedor do Troféu Câmara Legislativa e do principal prêmio do Festival de Brasília. Moriconi também trabalhou como crítico de cinema e colabora com diversas publicações. Em 2013, lançou “Cinema – Apontamentos Para uma História” (Editora ITS), sobre a atividade cinematográfica brasiliense. É criador e curador do Slow Filme – Festival Internacional de Cinema, Alimentação e Cultura Local. Atualmente, é diretor artístico da gestão compartilhada do Cine Brasília.

Desde 2003, Sidiny Daniel Diniz já atuou em praticamente todas as funções relacionadas à produção de vídeos vinculados, principalmente, a trabalhos publicitários, para clientes públicos e privados. Sidiny tem, ainda, experiência em séries de TV para canais por assinatura, como GNT e Canal Futura, além de programas veiculados pela TV aberta, como as séries “Nova África” (2013) e “Receita de Família” (2012), para a TV Brasil (2012).

Por fim temos Simonia Queiroz, que é fundadora e diretora da Queiroz Filmes. Atualmente, produz a minissérie “St. Dica”, para o canal Prime Box Brasil, projeto vencedor do edital FAC Multicultural da Secretaria de Cultura do DF. Ela produziu o curta “Cine Drive-In, Cinema sob o Céu” (2014), de Claudio Moraes, que concorreu ao Troféu Câmara Legislativa. Desde 2017, participa de mercados de cinema e festivais, não só Brasil, mas também no exterior. Formada em artes cênicas, atuou como atriz; fez cursos nas áreas de empreendedorismo e produção audiovisual, além de gestão de economia criativa.