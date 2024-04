Maior obra do Complexo Viário Saída Leste, Viaduto do Itapoã/Paranoá é inaugurado

Maior obra do Complexo Viário Saída Leste, o Viaduto do Itapoã/Paranoá foi inaugurado na manhã deste sábado (20) pelo governador Ibaneis Rocha. O elevado conecta a DF-250 à DF-015, interligando as duas regiões administrativas, e contribui significativamente para um deslocamento mais célere, seguro e confortável para quem acessa ou reside na parte leste do Distrito Federal.

Em todo o complexo foram investidos mais de R$ 95 milhões. O viaduto era a grande obra aguardada pela população e foi totalmente liberado neste sábado. Ele conta com uma estrutura em dois níveis: o inferior, com acesso entre Sobradinho e a Barragem do Paranoá; e o superior, entre a região de condomínios e o Lago Norte. Três faixas de rolamento em cada sentido e nove alças de acesso ajudam a tornar o trânsito mais fluido para aproximadamente 60 mil motoristas que trafegam pela região diariamente.

Durante o evento, o governador Ibaneis Rocha afirmou que as obras do Complexo Viário Saída Leste atendem a uma demanda de décadas dos moradores. “Saiu na ordem de R$ 95 milhões, um investimento feito por nós, mas no interesse de toda a comunidade. Temos certeza que com isso nós atenderemos toda a sociedade do Itapoã, do Paranoá e regiões adjacentes. Fizemos aqui outras obras complementares, como a duplicação da DF-250, e estamos com obras nas duas cidades. O investimento aqui na região tem sido muito forte”, afirmou.

As obras do viaduto inaugurado neste sábado (20) foram executadas por um consórcio de empresas terceirizadas contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), gerando cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

“Esse era um ponto de entroncamento que a gente precisava tirar esse nó. E com esse grande complexo de viadutos e alças, a gente se livra desse problema”

Fauzi Nacfur Júnior, presidente do DER-DF

Presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior destacou o tamanho da obra e o quanto ela traz benefícios a quem mora e passa pela região. “Em torno de 100 mil pessoas moram nessa região e cerca de 60 mil, 70 mil motoristas trafegam todos os dias. Esse era um ponto de entroncamento que a gente precisava tirar esse nó. E com esse grande complexo de viadutos e alças, a gente se livra desse problema. Mas, não é só isso. Duplicamos a DF-250 e pavimentamos a DF-456. São em torno de R$ 100 milhões em obras para essa bela região”, detalha Fauzi Nacfur Júnior.

Ao longo desta semana, a obra recebeu os últimos retoques, como plantio de grama nos taludes, instalação de sinalizações verticais e horizontais, das barreiras de concreto New Jersey e demais contenções necessárias para a segurança viária. Na ocasião, também foram instalados pela Companhia Energética de Brasília (CEB Ipes) os postes de iluminação pública em LED.

Quatro novas passarelas

O governador Ibaneis Rocha também autorizou a licitação para construção de quatro passarelas nas ligações entre as cidades do Paranoá e Itapoã. Cabe lembrar que atualmente a região dispõe de semáforos e faixas de pedestres para travessias seguras.

Quando as passarelas ficarem prontas, tanto os semáforos como as faixas serão removidas para dar mais fluidez e permitir que a travessia de pedestres e ciclistas seja feita exclusivamente pelas passarelas.

As estruturas aéreas serão construídas nas radiais localizadas nas proximidades da obra de arte especial, respectivamente na DF-250, na Estrada Parque Tamanduá (DF-015) e outras duas na Estrada Parque Contorno (DF-001). Elas serão construídas em estrutura mista de concreto e aço. O investimento total será de R$ 16 milhões.

“Hoje, o pedestre está muito bem servido por semáforos, passagens de pedestres, calçadas e ciclovias. Temos, inclusive, placas grandes indicando o trajeto que o pedestre tem que fazer, que o ciclista tem que fazer. Está muito bem encaminhada a preocupação com a mobilidade”, detalha Fauzi Nacfur Júnior.

Cerca de 60 mil motoristas passam diariamente pelo local e serão beneficiados com mais fluidez no trânsito | Foto: Anderson Parreira/Agência Brasília

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) vai descentralizar recursos para a execução de três passarelas e a outra passagem será construída por meio de emenda parlamentar do deputado Rafael Prudente.

Essas estruturas serão interligadas com calçadas. Também serão construídos abrigos para passageiros do transporte público, além da execução da parte de acessibilidade entre as duas cidades.

Pacote de obras

O principal objetivo do elevado é solucionar de vez os recorrentes congestionamentos na região, especialmente nos horários de pico. Desde dezembro, o trânsito de veículos já estava liberado nas pistas superiores, uma medida adotada pelo GDF para dinamizar a circulação e reduzir o tempo de deslocamento antes mesmo da entrega integral da obra viária.

Agora totalmente entregue, o Viaduto do Itapoã/Paranoá integra o Complexo Viário Saída Leste. Além do elevado, o pacote de intervenções do GDF na mobilidade urbana da região incluiu obras de duplicação de 5,3 km da DF-250 e pavimentação de 6 km da DF-456, somando cerca de R$ 100 milhões em investimentos.

O superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante, classifica a entrega do viaduto e das demais obras de mobilidade urbana como um marco para Itapoã e Paranoá. “É um complexo de obras bastante expressivo e importante, que vai mudar a vida das pessoas, trazendo mais mobilidade e facilitando o deslocamento”, enfatizou.

Emoção

Waldenice Cordeiro: “Com o viaduto, o fluxo de carros vai ser ótimo, antes tinha muito congestionamento” | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Aos 70 anos, o pedreiro Francisco Idalino Vale diz ter acompanhado cada etapa da construção da estrutura e hoje se emociona com a dimensão da obra viária. “A gente não esperava. Uma obra muito grande, que, no Paranoá, a gente não imaginava ver uma melhoria dessas chegando”, disse. “O sentimento é de gratidão, é algo que, até então, o Paranoá não tinha visto”, prosseguiu.

As palavras emocionadas do idoso encontram eco entre outros moradores da cidade. Há 22 anos na região, a comerciante Waldenice Cordeiro, 53, comemora mais essa entrega do GDF. “É a primeira vez que eu vejo uma obra dessa proporção, dessa magnitude”, destacou. “A gente crê que esse viaduto trará um conforto para os moradores daqui. Com o viaduto, o fluxo de carros vai ser ótimo, antes tinha muito congestionamento. Era muito pesado mesmo, era terrível. Vai facilitar muito a vida de todos”, finalizou.

Com informações da agência Brasília