Maior controle de rotas e segurança com monitoramento de frota da Novacap

A tecnologia tem se mostrado fundamental para o acompanhamento de atividades em diversos setores, principalmente em companhias que executam serviços complexos de infraestrutura e urbanização. Em mais uma ação rumo a uma Novacap mais moderna e eficiente, a Diretoria Administrativa (DA) iniciou o processo de contratação de uma empresa especializada para monitoramento de veículos, máquinas e equipamentos.

Por meio desse sistema, será possível rastrear e acompanhar integralmente, via GPS, caminhões, tratores e carros próprios e terceirizados da companhia, facilitando o desenvolvimento de um Diário de Operações para controlar as atividades e rotas realizadas pelos veículos. O contrato terá uma duração inicial de um ano, com a possibilidade de renovação com a mesma empresa.

O serviço de monitoramento oferece a proteção contra furtos e roubos, evita possíveis prejuízos financeiros para a empresa, agiliza o boletim de ocorrência e proporciona segurança para os funcionários. Além disso, com o Diário de Operações, pode-se prever possíveis falhas mecânicas ou outros problemas e providenciar rápida resolução. “Isso contribui para uma gestão mais eficiente, possibilitando tomadas de decisões mais embasadas e aprimorando a produtividade e qualidade dos resultados. É isso que nós queremos para a Novacap, um avanço no uso de novas ferramentas e tecnologia para tornar as atividades mais eficazes”, declarou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

O diretor administrativo da Novacap, Elie Chidiac, explicou sobre a importância dessa ferramenta para o monitoramento das atividades.”Com essa tecnologia, seremos mais assertivos no planejamento diário das demandas do Departamento de Transporte da companhia, além de otimizar o uso das máquinas, aumentar a produtividade, garantir mais segurança dos colaboradores e do patrimônio da empresa. Assim, certamente trará uma melhoria na prestação do serviço à população e, consequentemente, um zelo maior no gasto do erário público”, afirmou.

Com essa iniciativa, a Novacap mostra-se comprometida em aprimorar seus processos, acompanhando as tendências do mercado e a evolução tecnológica. A utilização de sistemas de rastreamento por GPS é uma ferramenta valiosa para o monitoramento de atividades e rotas, proporcionando maior segurança, eficiência e transparência.

Com informações da Agência Brasília