Mães têm dia especial no Hospital Regional de Ceilândia

Uma manhã especial, dedicada às mães da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais Canguru (Ucin Canguru) foi fornecida pelo Hospital Regional da Ceilândia (HRC). Realizada nesta semana, o evento foi formado por uma equipe multidisciplinar com profissionais da área de enfermagem, fonoaudiologia, psicologia e serviço social, além de terapeuta ocupacional, fisioterapeutas e médicos.

A segunda edição do SpaDay Materno ofereceu serviços focados no bem-estar e na saúde das mães, promovendo não apenas tratamentos estéticos, mas também diálogos sobre a importância do autocuidado.

A psicóloga Denise Percílio, que acompanha as mães na Ucin Canguru, enfatizou a importância da iniciativa. “O autocuidado de uma mulher reflete na qualidade dos vínculos que ela estabelece – inicialmente, consigo mesma; em seguida, com sua percepção como mãe – e acima de tudo no resgate de sua autoestima. Priorizar o bem-estar das mulheres que estão cuidando de seus bebês contribui para a saúde mental delas.”

As pacientes também puderam desfrutar de um momento de autocuidado, no qual foram maquiadas pela voluntária e consultora de beleza Celiana Alves. Para ela, a maquiagem é uma ferramenta que ajuda a elevar a autoestima. “Entendemos que essas mães estão em um momento mais sensível e com o emocional fragilizado; por isso trabalhamos a autoestima, para ajudar com esse suporte emocional”, disse.

Entre as participantes, Maria do Bom Parto, 23, expressou sua gratidão. “Foi um momento muito especial, pois, às vezes, passamos por situações difíceis na maternidade, e esse olhar de cuidado é muito importante”, afirmou.

Método Canguru

O evento também celebrou o Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru, comemorado em 15 de maio. A prática é uma assistência neonatal voltada para o atendimento do recém-nascido prematuro que consiste em colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe ou com o pai em uma posição semelhante a que o canguru carrega seus filhotes. Um dos pilares dessa prática é o estímulo ao aleitamento materno, incentivando a presença constante da mãe junto ao recém-nascido.

O evento também celebrou o Dia Internacional de Sensibilização do Método Canguru, prática que consiste em colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe ou com o pai

“É um cuidado humanizado que acelera a alta do recém-nascido, fortalece de forma mais eficaz o vínculo com a mãe e proporciona uma série de outros benefícios para o bebê prematuro. Colocando-o na posição canguru, estimulamos a neuroproteção e um cérebro mais saudável, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida ao deixar a unidade neonatal”, explica a fonoaudióloga Yara Régia Santos.

Lorrane Dias, 27, mãe do pequeno Elias, que nasceu prematuro com 30 semanas, elogiou o método. “É maravilhoso. Estou há seis semanas no período de internação aqui no HRC com meu filho, já passei por muitas incertezas e inseguranças com ele e essa prática ajuda a fortalecer a nossa conexão. Também estou muito feliz porque, finalmente, iremos para casa”, comemora.

*Com informações da Agência Brasília