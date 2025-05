Mães internadas no HRSM recebem homenagem de equipes assistenciais

Uma homenagem foi prestada às mães internadas junto aos filhos na equipe da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) nesta sexta-feira (9). O evento, em alusão ao Dia das Mães, teve escalda-pés, maquiagem, cabelo, fotos, lanche especial e bingo.

“Quando o bebê nasce, geralmente a intenção é sempre perguntar pelo bebê. O foco hoje foi a mãe, fornecer esse cuidado com ela, que muitas vezes se esquece para dar atenção redobrada ao filho que acabou de nascer. Conseguimos o apoio de voluntários que nos deram roupinhas e montamos os kits e o bingo foi para descontrair”, explica a chefe de Enfermagem da UCIN, Rosane Medeiros.

Alana Bragança, 25 anos, recebeu alta médica nesta sexta-feira após 14 dias internada com o filho, o pequeno Ruann, que nasceu prematuro de 32 semanas, e foi a sortuda que ganhou a almofada de amamentação com a cartela cheia do bingo.

“Achei esse dia maravilhoso. Ganhei vários presentes para o meu filho, fiz fotos, me arrumei. Fui tratada com muito carinho por toda a equipe enquanto estive aqui dentro. Graças a Deus recebi alta e estou muito feliz, pois passarei o Dia das Mães em casa, junto com a minha outra filha, de 4 anos”, comemora.

Sâmia Martins, 31 anos, nunca imaginou passar tanto tempo internada. O filho Dante, de 1 mês e meio, nasceu prematuro de 33 semanas e agora aguarda sair do oxigênio e ganhar mais peso para ir pra casa. “Nunca imaginei passar por isso, mas graças a Deus, sempre fui muito bem acolhida aqui dentro e adorei esse momento para nós, porque nos dedicamos inteiramente ao bebê e esquecemos de nos olhar, nos cuidar”, avalia.



O momento ajuda na recuperação dos filhos e propicia o bem-estar às mães

Juane Figueiredo, 28 anos, está internada há 14 dias com o quarto filho, o pequeno Teodoro, que nasceu com cardiopatia. Ela fica dividida em ter que estar no hospital e com os filhos que deixou em casa. “Graças a Deus moro aqui perto do hospital e consigo sair para vê-los. No domingo irei almoçar com eles”. Ela adorou o momento e acha que ações como essas fazem a diferença para quem está internada.

Centro obstétrico

Nesta quinta-feira (8), o centro obstétrico celebrou o Dia das Mães com uma homenagem especial às pacientes internadas. A ação contou com momento de beleza e autocuidado, pintura de barriga e ensaio fotográfico. A ação foi organizada pelas profissionais de saúde Keyssiane Vieira, Maria Simaria Dantas, Hosana Endy, Marise de Fátima, pela enfermeira obstetra Elizabethy de Moura e pelas psicólogas Elislaine Sousa e Sheileni Louzeiro.

A chefe do serviço de Enfermagem do Centro Obstétrico, Ariodene Carvalho, prestou uma homenagem às mães que fazem parte da equipe do centro. “Nada se compara ao amor de uma mãe. Que cada dia seja repleto de lembranças felizes e únicas ao lado do seu bebê. Você está fazendo um trabalho maravilhoso.”

*Com informações da Agência Brasília