Mães de São Sebastião ganham espaço para amamentação

Sala oferece tranquilidade e conforto para mulheres que buscam serviços na sede da administração regional

Um espaço seguro e tranquilo para as mães amamentarem seus filhos está disponível para a população de São Sebastião. A sala, localizada na sede da administração regional, foi aberta neste sábado (5) com a presença da secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e do deputado distrital Rogério Morro da Cruz.

“O local foi pensado para atender as mães que procuram os serviços da administração com bebês de colo e não tinham onde amamentar seus filhos com conforto e segurança”, explica o administrador regional, Roberto Medeiros.

Por ali, uma cadeira própria para amamentação, um trocador, produtos de higiene infantil e uma decoração especial podem ser requisitados pelas mulheres sem burocracia, basta informar que vai amamentar e uma servidora dá as orientações sobre o uso do espaço.

A inauguração faz parte das ações do Agosto Dourado, dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

Com informações da Agência Brasília