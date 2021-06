Ludika lança segunda edição de colônia de férias para crianças

Após sucesso da primeira edição, Centro Físico e Criativo fará nova versão do evento

Após o sucesso da primeira edição de sua Colônia de Férias, a equipe da Ludika Centro Físico e Criativo realizará, de 5 a 30 de julho deste ano, a segunda edição do evento, trazendo desde atividades lúdicas, como o teatro, até experiências mais dinâmicas, como aulas de parkour.

Em momentos de isolamento social, é fundamental que pais e crianças tenham um momento para si. A Colônia de férias permite isso: todas as atividades seguem os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde(OMS). Assim, os pais podem ter momentos de descanso, sabendo que seus filhos estão se divertindo em um local seguro; e seus filhos têm a liberdade de brincar,movimentar o corpo e ter contato com outras crianças, tudo na segurança de um espaço lúdico.

A Ludika preza pelo cuidado e atendimento de qualidade, não só para os pequenos,mas para os pais, também. “Contamos com profissionais preparados para lidar comas crianças e tudo está sendo feito com muito cuidado e carinho, para acolher da melhor maneira possível as demandas dos pais e a energia das crianças”, conta Tais Felippe, coordenadora da Ludika.

Pensando em como proporcionar uma experiência inesquecível para crianças de 5a 12 anos, a Colônia de Férias 2021 da Ludika contará com futsal, queimada,parkour, oficina de culinária, horta e atividades circenses, para estimular a criatividade e a mobilidade das crianças. Após o sucesso da primeira edição da Colônia de Férias, a equipe da Ludika está ainda mais animada para este ano: as atividades que tiveram melhor engajamento das crianças foram mantidas, e novas atividades, como gincana aquática e laboratório de ciências foram adicionadas ao pacote de interação entre as crianças.Para se cadastrar e reservar vaga na Colônia de Férias, acesse o site ludikabsb.com.br/colonia/













Serviço

Arena Ludika – Colônia de Férias

Local: SGAS 610 Sul, Brasília (DF)

Público: crianças de 4 a 12 anos

Inscrições: ludikabsb.com.br/colonia/

WhatsApp: (61) 3686-1561