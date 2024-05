Live apresenta orientações referentes a níveis de acesso do SEI-GDF

A gestão eficiente e segura de documentos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é essencial no cotidiano da administração pública. A ferramenta, quando bem utilizada, amplia a transparência e a eficiência dos atos. Neste contexto, a Unidade Central de Gestão do Processo Eletrônico e Inovação (Ugpel) da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) realizará no dia 4 de junho mais uma aula online.

A live, cujo tema será “Como atribuir níveis de acesso no SEI-GDF – Bases e mecanismos”, será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Seec, a partir das 14h30. Nesta edição da aula, o objetivo principal será fornecer orientação e capacitação sobre os níveis de acesso de documentos e processos dentro do SEI-GDF, alinhados à Lei de Acesso à Informação (LAI) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Participará da aula o coordenador de Transparência e Governo Aberto, da Controladoria Geral do Distrito Federal, Hostílio Ribeiro dos Santos Neto, que abordará os aspectos relativos à Lei de Acesso à Informação e aos procedimentos de acesso a processos e documentos públicos.

“Queremos aproveitar a live para abordar questões legais voltadas aos níveis de acesso, especialmente a restrição de acesso a processos e documentos”, explica a chefe da Unidade Central de Gestão do SEI-GDF, Lucirene Carneiro. “Vamos tratar também dos principais normativos no contexto do SEI-GDF, modalidades de acesso à informação, transparência ativa, condutas ilícitas no acesso a informações, procedimentos para acesso a documentos e processos, prazos de resposta às solicitações de informações e quem possui o direito de solicitar informações.”

Com informações da Agência Brasília