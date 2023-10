Lista tríplice definirá gerente de cultura da Administração do Cruzeiro

E a eleição ocorrerá no dia 22 de novembro, das 19h às 22h, no Auditório do Centro Educacional 02 do Cruzeiro

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta quarta-feira (11), a abertura das inscrições para o cargo de gerente de Cultura da Administração Regional do Cruzeiro. A documentação deverá ser entregue na sede da Administração até 10 de novembro, com a divulgação da lista tríplice para a eleição no dia 14 de novembro, pelo site da regional. E a eleição ocorrerá no dia 22 de novembro, das 19h às 22h, no Auditório do Centro Educacional 02 do Cruzeiro.

Os requisitos para quem pretende concorrer ao cargo é que precisa residir no Cruzeiro há pelo menos dois anos, comprovar experiência com a área cultural, apresentando currículo e portfólio, ter no mínimo 18 anos e, principalmente, amar a região e trabalhar pela cultura da cidade, desenvolvendo a economia criativa, socialização, promoção e divulgação cultural.

*Com informações da Agência Brasília