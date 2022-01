Lista da 2ª chamada de educação profissional é divulgada pelo GDF

A matrícula deve ser feita na respectiva escola, de 12 a 14 de janeiro, com a documentação prevista no edital

A segunda chamada das vagas de educação profissional e tecnológica da rede pública do Distrito Federal está disponível para os estudantes que foram contemplados. Foram ofertadas 4.814 oportunidades em cursos técnicos de nível médio e de formação continuada nas modalidades presencial e a distância.

Consulte aqui o resultado

A matrícula deve ser feita na respectiva escola, de 12 a 14 de janeiro, com a documentação prevista no edital. As vagas que não forem preenchidas após a segunda chamada serão divulgadas e disponibilizadas diretamente pelas unidades de ensino na próxima segunda-feira (17).

Confira os editais de cada escola

Confira os contatos das escolas de educação profissional

Com informações da Agência Brasília