Líderes comunitários do DF são cadastrados em banco de dados

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac) está cadastrando líderes comunitários para montar um banco de dados com informações de quem são, em quais regiões administrativas atuam e quais são os trabalhos desenvolvidos por eles no DF. Atualmente, são 314 representantes no banco de dados da pasta. O cadastro pode ser feito online pela página da Seac, na sessão de serviços para a comunidade.

As informações também servem para saber se esses líderes estão dentro dos critérios estabelecidos pelo conselho da Medalha Mérito Líder Comunitário, homenagem aos que foram pioneiros em suas regiões e dedicaram tempo, comprometimento e dedicação à comunidade.

Conforme a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, os líderes são um auxílio para o governo nas áreas reprimidas. “A Secretaria de Atendimento à Comunidade tem essa missão de trazer os líderes para perto do governo. Não só eles, mas a comunidade também. Então a gente precisa saber quem são esses líderes e os trabalhos que desenvolvem até para um futuro auxílio. Eles fazem um trabalho primordial nas comunidades, às vezes onde o governo não consegue chegar, porque nós não conseguimos abraçar tudo”, afirma a secretária.

A líder comunitária de Santa Maria, Miraci Oliveira Marques, destaca que a liderança trabalha em parceria com as administrações das cidades. “Os líderes comunitários são formadores de opiniões. Portanto, fazem um elo entre a comunidade e os governantes, buscando sempre o bem comum de todos. A relação com o governo é democrática, de diálogo, construindo pontes para uma sociedade justa, solidária e fraterna. Nossa ligação com o governo é tranquila, de muita parceria”, observa.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília