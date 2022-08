Lideranças religiosas reforçam apoio à reeleição de Ibaneis

Ibaneis agradeceu o trabalho das igrejas junto à população durante a pandemia e a aproximação entre esse público e o Executivo na sua gestão

O governador Ibaneis foi recebido por líderes religiosos na Churrascaria Pampas, no Guará, na noite desta segunda-feira (29). O encontro foi promovido pela Frente Cristã por Brasília e pelo Brasil, que reforçou o apoio à reeleição do emedebista.

Em seu discurso, Ibaneis agradeceu o trabalho das igrejas junto à população durante a pandemia e a aproximação entre esse público e o Executivo na sua gestão.

“No DF existia um distanciamento completo entre as igrejas e o governo do DF. Quando assumimos, desde o início, nós colocamos que faríamos uma aproximação com as igrejas. E me pareceu um sinal, porque senão não teríamos chegado preparados na pandemia e feito esse trabalho com as igrejas. O que as igrejas fizeram na pandemia tem que ser exaltado. Cuidaram do psicológico e até da alimentação das pessoas. Só tenho a agradecê-los”, disse Ibaneis Rocha.

“O governador merece um novo mandato ainda no primeiro turno. Já fui político e consigo medir o que é o sacrifício de um homem público. Governador não tem hora, não existe tempo com a família. O governador tem meu respeito pela entrega política que ele fez, está fazendo e está disposto a fazer pelo DF. Conte com a gente para tornar a missão mais leve”, assegurou o Bispo Robson Rodovalho, presente ao evento.

Respeito pelas religiões

Quando assumiu o governo, Ibaneis Rocha retomou o respeito com todas as religiões. Logo nos primeiros dias de gestão, em janeiro de 2019, ele criou a Unidade de Assuntos Religiosos, abrindo o diálogo com esse público. Depois, em setembro de 2020, ampliou o atendimento com a criação da Secretaria da Família.

A gestão Ibaneis Rocha também estabeleceu a moeda social como uma forma de as igrejas receberem suas escrituras. Isso significa dizer que as instituições do DF podem obter a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) e regularizarem seus espaços em troca de promoverem serviços gratuitos à comunidade.

Por falar em regularização, entre 2019 e junho de 2022, o governo regularizou 250 templos, marca superior aos 190 templos regularizados entre 2009 e 2018.

Outras importantes medidas foram tomadas durante a pandemia, quando as famílias precisaram de um acolhimento ainda maior. Em 2020, Ibaneis assinou um decreto liberando o funcionamento dos templos. Naquele mesmo ano, uma lei reconheceu as igrejas como atividades essenciais, mantendo as portas abertas para receber os fiéis e quem mais precisasse de ajuda.

“Foram as portas abertas pelo governador na pandemia que fizeram com que as famílias superassem a pandemia. Admiro seu trabalho, sua coragem e vou trabalhar para que o senhor ganhe no primeiro turno”, confirmou a candidata Senado na chapa de Ibaneis, Flávia Arruda.

A construção da Praça da Bíblia, localizada na Vila São José, em Brazlândia, também reforça o respeito do governo por esse público.