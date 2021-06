Liberada a construção do Hospital Oncológico de Brasília

Governador Ibaneis assina nesta quarta-feira (2) a ordem de serviço para início da obra de R$ 100 milhões, que vai gerar 5 mil empregos

Nesta quarta-feira (2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinará a ordem de serviço para a construção do Hospital Oncológico de Brasília. A empresa vencedora da licitação estará autorizada para começar as obras do primeiro centro especializado no tratamento de pacientes com câncer do DF.

O hospital especializado no tratamento do câncer será erguido em um terreno de 40 mil metros quadrados no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), onde já funciona o Hospital da Criança, ao lado do Setor Noroeste.

Avançada em equipamentos e tecnologia, a unidade contará com consultórios multidisciplinares, alas para tratamento de quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear, endoscopia e salas de cirurgia conjugadas, além de exames de imagem como mamografia, ultrassom e raio-X. Terá ainda 172 leitos disponíveis, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 152 de internação.

Serão investidos R$ 99.965.265,47, recursos liberados pelo Ministério da Saúde, por meio da Caixa Econômica Federal. O prazo para conclusão das obras é de até três anos. Pela projeção da Secretaria de Saúde, o Hospital Oncológico de Brasília terá capacidade de realizar até 9 mil atendimentos por ano.

Vencedora da licitação aberta pela Secretaria de Saúde, a Endeal Engenharia e Construções Ltda. será a executora da obra, que vai gerar cerca de 5 mil empregos. Já o projeto arquitetônico foi elaborado por uma empresa contratada pela Diretoria de Edificações da Companhia da Nova Capital (Novacap).

Levantamento do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta que o Distrito Federal registra, anualmente, cerca de 5,5 mil casos novos da doença em adultos. Atualmente, a rede pública de saúde atende a esses pacientes nos hospitais de Base (HBB), Regional de Taguatinga (HRT) e Universitário de Brasília (HUB). Já os casos infantis são direcionados para o Hospital da Criança.