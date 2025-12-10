Lei para Criar Programa de Apoio ao Futebol do Distrito Federal

Os deputados distritais aprovaram, nesta quarta-feira (10), na Câmara Legislativa o Projeto de Lei Complementar 95/2025, que institui o Programa de Apoio ao Futebol do Distrito Federal (PAFDF).

O PAFDF tem como objetivo principal fornecer suporte ao esporte local. De acordo com a declaração orçamentária, a nova iniciativa contará com uma dotação de R$ 8.700.000,00, a ser incluída na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2026.

A proposta foi encaminhada à CLDF tem por objetivo embasada, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, buscando fortalecer e desenvolver a modalidade esportiva no Distrito Federal.