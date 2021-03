Lei Maria da Penha é tema de live nesta quarta-feira

Debate virtual, que também aborda o programa Mulher Mais Segura, será transmitido ao vivo, pelo perfil da Secretaria de Segurança Pública no Instagram

Nesta quarta-feira (31), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) promove uma live para tratar a respeito do balanço das ações voltadas ao Mês da Mulher, desenvolvidas pelo programa Mulher Mais Segura. Além disso, o encontro vai abordar sobre o alcance da Lei Maria da Penha. A transmissão acontecerá simultâneamente pelo perfil da secretaria no Instagram. Participam o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, e a cofundadora do Instituto Maria da Penha (IMP), Conceição de Maria.

“A transmissão de hoje faz parte de uma programação virtual que foi preparada com muito cuidado para resguardar nossos profissionais e convidados diante do agravamento da pandemia”, pontua o secretário. “Conseguimos abordar todas as ações voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher que fazem parte do Mulher Mais Segura, que pautará nossas ações nessa área.”

A participação da representante do IMP é destacada por Danilo: “Contar com a presença da Conceição de Maria em nossa live é bastante simbólico para a Segurança Pública do DF, pois [se trata de] um instituto de representatividade ampla e criado a partir da lei que mudou a forma de proteger as mulheres vítimas de violência no país”.

Todo o material fica salvo no perfil da SSP. Desta forma, é possível fazer o compartilhamento das informações. “Conhecer os canais de denúncia e acesso aos serviços de proteção e acolhimento às vítimas de violência é fundamental para a população”, afirma Júlio Danilo. “Desta forma, a chance de agirmos antes da ocorrência de um crime mais grave é muito maior”.

As informações são da Agência Brasília